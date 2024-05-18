歷史拼圖／南加最久印第安博物館 馬爾基慶60年

馬爾基博物館創辦地點及創辦人。（博物館官網）

南加內陸帝國有一座成立最久的非營利印地安土著文化博物館 ，名為馬爾基博物館（Malki Museum），位於印地安保護區，成立時間在上世紀60年代中期，至今已有半個多世紀歷史。它致力保存Cahuilla印地安人和其他加州 印地安部落文化傳統及歷史。當時該機構還成立一家學術出版社，出版很多關於印地安文化的書籍和資料，其中就包括著名的「加利福尼亞和大盆地人類學期刊」（Journal of California and Great Basin Anthropology）。

馬爾基博物館2024年舉行成立60年紀念活動。據當地媒體報導，年度紀念活動名為Kéwet，在Cahuilla印地安人語言中是「嘉年華」的意思。活動中有印地安舞蹈、鼓樂、模仿鳥鳴，還有原住民 藝術和手工藝品、印地安人特色食品、傳統午餐。博物館也通過這項紀念活動籌款。博物館現任主席帕布羅（Marguerite Pablo）表示，馬爾基博物館的年度嘉年華活動，總是激動人心，參與者慶祝印地安文化，同時幫助保存印地安人文化遺產，並彼此分享印地安傳統。

據介紹，馬爾基博物館的成立，始於一些印地安部落女性成員的夢想，並傳承給Jane K. Penn，她是印地安部落Wanikik Cahuilla成員，當時Cahuilla也稱Malki Reservation。在他人幫助下，將這個夢想成為現實。1965年2月，馬爾基博物館正式向大眾開放，在開放儀式上有近千名當地居民參與。

多年來，這座博物館一直致力於保存文物和教育。1982年Jane K. Penn過世後，繼任館長是Katherine Siva Saubel。經過半個多世紀，馬爾基博物館也持續成長，現在的建築是一座磚砌博物館，也是學術出版公司；不僅增加其他設施，還為加州印地安學生提供獎學金。目前博物館還在建設一個圖書館和講堂。

馬爾基博物館地址：11-795 Malki Rd. Banning , CA 92220；開放時間：周二至周六，上午10時至下午4時。更多資訊請查詢：https://malkimuseum.org。