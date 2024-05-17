短期無法工作 還是有錢可拿 短期申請SDI補助 長期SSDI、SSI補助

生病或失能無法工作，記得請領補助。（美聯社）

生病或失能導致無法工作，家庭生計頓陷困境該怎麼辦？短期無法工作可以申請加州 傷殘保險 （State Disability Insurance，簡稱SDI），52周以內每周至少有50元的補助。

一年以上的長期無法工作，則要申請社會安全傷殘保險（Social Security Disability Insurance，簡稱 SSDI）或社會安全生活補助金（Supplemental Security Income，簡稱SSI），SSDI每月最少3822元。

加州是全美五個發放州級傷殘保險補助（SDI）的州，可以請領的資格是至少八天無法工作，而且原因非屬工作導致的傷害或疾病，並且有在接受有照醫生的醫療照護。

「社會安全殘障保險」（SSDI）的給付條件是，因為疾病無法工作超過一年，且符合工作經歷要求。「社會安全生活補助金」（SSI）則是給收入有限，與很少或沒有工作經驗者。

SDI最多52周，超過就要請領SSDI或SSI。但是SSDI或SSI從申請到核准至少要兩年以上，因此預期疾病或失能時間會超過一年者，應該先做準備。

聯邦社會安全局（Social Security Administration）統計，加州超過50萬人領有失能補助，因此因病或失能就要申請，不必擔心異樣眼光。加州SDI會考 量收入與納稅紀錄，通常以申請前5至18個月為準，補助金額取決於最高的季收入。季收入少於929元，那就只能領最基本的每周50元。季收929元至7154.32元可以拿到約七成的補助。季收高於7154.32元則是六成。