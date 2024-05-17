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總部遷德州 甲骨文加州員工仍最多

編譯陳盈霖／綜合報導
總部從加州搬到德州後，甲骨文公司創辦人艾利森（Larry Ellison）表示，公司正計劃再次搬遷至納許維爾（Nashville）。（甲骨文官網）
總部從加州搬到德州後，甲骨文公司創辦人艾利森（Larry Ellison）表示，公司正計劃再次搬遷至納許維爾（Nashville）。（甲骨文官網）

彭博社報導，甲骨文公司（Oracle Corp.）將總部從加州搬遷至德州三年後，根據彭博社內部文件，目前加州辦公室仍有約6900名員工，幾乎是德州辦公室2500名員工的三倍。該公司創辦人創辦人艾利森（Larry Ellison）表示，公司正計劃再次搬遷至納許維爾（Nashville）。然更加龐大的遠距工作者，意味著以這樣的跨國公司來說，總部搬遷定義實際上已變得模糊。

在加州成立數十年的甲骨文，如今加州員工依舊多數。此外還有3萬7000多名美國員工遠距工作，包括執行長卡茲（Safra Catz），他本身在佛羅里達州。艾莉森則在夏威夷度過大量時間，目前無法確定其他遠距工作者住在哪個州。

這家灣區矽谷主力公司之一，2020年12月決定將總部遷往德州奧斯汀（Austin），此項決定被視為加州經濟重要性減弱的一個例子。嘉信理財（Schwab Crop.）和惠普（Hewlett Packard Enterprise）在內的企業，也陸續從加州遷往德州，似乎應證這點。

然這家軟體巨頭似乎從未真正離開過加州。聖塔克拉拉（Santa Clara）、紅木城（Redwood City）和布利桑頓（Pleasanton）仍是該企業最大的辦公室之一，舊金山棒球場的「甲骨文公園」（Oracle Park）名字也保留至2038年。

該公司在密蘇里州辦公室員工甚至比德州還多，理由是2022年收購總部位於堪薩斯城（Kansas City）的電子健康紀錄公司Cerner。西雅圖、波士頓等地也有辦公室。此外截至去年9月，公司15萬8400名員工，半數以上在美洲以外地區工作。

艾莉森日前表示，納許維爾對甲骨文有吸引力，因其在醫療保健行業中有著核心作用，生活品質高。2021年該公司從納許維爾市得到1億7500萬元，從該州得到6500萬元，以幫助在該市創建園區，也承諾提供8500個就業機會。

加州 德州 甲骨文

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