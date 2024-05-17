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駭客隨機犯案 社安號碼遭盜用氾濫

編譯陳盈霖／綜合報導
資料外洩層出不窮，個人社安號碼恐已出現於暗網上。(ThisIsEngineering / Pexels)
資料外洩層出不窮，個人社安號碼恐已出現於暗網上。(ThisIsEngineering / Pexels)

KTLA 5電視台報導，資料外洩新聞層出不窮。AT&T於3月時披露了在「黑暗網路」（dark web）上發現超過7000萬人的敏感數據，包括社會安全號碼（SSN）與密碼。網路安全公司Huntress執行長漢斯洛文（Kyle Hanslovan）說，「即使尚未被洩漏，最終也是會如此」。然而，「並非所有資料外洩受害者，都會成為身分被盜竊的受害者」。

曾參與Verizon數據洩漏報告的分析師雅各布斯（Jay Jacobs）在2015年表示，他認為60％到80%的社安號碼已遭駭客攻擊。 而那還是在2017年影響1億4800萬人在Equifax資料遭外洩事件前。

社安號碼遭盜用相當常見。即使證明自己的社安號碼遭盜用，聯邦政府通常也不會重新給予一個新號碼，所屬人需證明「因號碼遭盜用而遇到持續性問題」。社安局（SSA）警告，在極少數情況下，若發放新號碼，這個空白的空窗期可能會出現一系列問題。

漢斯洛文說，「若你是位高價值者，擁有很高的淨資產，或在一家他們可以勒索你的公司工作，那麼你可能是駭客目標。但對一般大眾而言，可能比較像是隨機性駭客目標。」

一些簡單措施，如凍結信用卡，可減少遭此類風險，「這可防止一些有心人使用您的社安號碼貸款或申請新的信用卡，」但漢斯洛文說，大多數人不用花太多時間擔心，若有人掌握自己的個資可能會發生什麼事。他建議民眾密切注意自己重要帳戶，確保出現問題時緊急採取行動。

社安局表示，若認為有人使用自己的社安號碼而造成問題，可向IdentityTheft.gov舉報，包括將詐欺警報放在信用報告上，通知聯邦貿易委員會，也可能需提交一份警察報告等。

駭客 信用卡 貸款

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