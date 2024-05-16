我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

船停自家車道挨罰 籬笆畫船化解

編譯廖宜怡／綜合報導
以幽默表達政治聲明，加州男子住家籬笆畫上栩栩如生的船隻彩繪圖，引起國際關注。（電視新聞截圖）
以幽默表達政治聲明，加州男子住家籬笆畫上栩栩如生的船隻彩繪圖，引起國際關注。（電視新聞截圖）

加州蒙特瑞縣（Monterey County）官員命令一名居民，必須將他停放在自家車道上的一艘船藏到籬笆後面。為應對這個問題，這名居民想出了一個極具創意的方法，意外在國際上引起注意。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在收到市政府的違法通知後，蒙特瑞縣海濱市（Seaside）居民康斯特伯（Etienne Constable）採取了一種非常規作法：建好籬笆後，他委託鄰居在籬笆上畫上船隻栩栩如生的圖像，彷彿透視一般，而且避免了被罰款100元的命運。

海濱市市政條例規定，包括船隻在內的大型交通工具，只許在有至少6呎的籬笆遮擋的情況下，才能停放在車道上。

康斯特伯在他這棟房子住了近30年，多年來一直將船停放在車道上，幾乎沒有遇過任何麻煩。康斯特伯收到突如其來的罰單後，覺得有必要採取一些行動。

康斯特伯對當地電視台KSBW說：「我不是一個不守法規的人，但我喜歡在必要時發出政治聲明，幽默且具有創意的聲明。」

康斯特伯的決定引起了全球的共鳴。在海濱市當地藝術家、壁畫家潘尼（Hanif Panni）在社群媒體Instagram和YouTube上分享這幅他取名為「不妨」（Might as Well）的船隻彩繪圖後，引起許多網友轉發。

這位又名萬德（Hanif Wondir）的藝術家說：「我很高興它讓這麼多人產生共鳴、引發了許多不同的對話。」

潘尼和康斯特伯共用後院的籬笆，他們花了幾個月的時間思考如何符合市政府遮擋的規定，最終確定使用視覺錯覺的方式，並在上周完成了這個想法。據了解，在矽谷從事科技業的康斯特伯付給潘尼的酬勞，比市政府威脅的100元罰款要多得多。

潘尼對紀事報說：「當人們收到來自市政府的罰單時，一般的反應是咒罵，但找不到其他解決辦法。因為我們在這次事件中加入了一點創意，所以引起了人們的注意。我在網路上看到的討論，是我認為這次經歷最有價值的部分。」

潘尼還說：「我的鄰居很棒，他經常出海釣魚，當他收穫豐富時，就會送來一大袋真空包裝的鮭魚。我現在每天都能看見窗外的船，感覺很棒。」

加州 矽谷 社群媒體

上一則

洛時精選╱摩天奢華公寓 逆轉洛市中心

下一則

法國辦奧運擁擠 希、土漲幅大 北歐遊熱門

延伸閱讀

無遮擋停船收罰單 加州男建籬笆後「畫」船「抗議」

無遮擋停船收罰單 加州男建籬笆後「畫」船「抗議」
特斯拉裁員未結束 佛利蒙工廠378人、巴洛阿圖辦事處223人再被裁

特斯拉裁員未結束 佛利蒙工廠378人、巴洛阿圖辦事處223人再被裁
加州Q1房市回落 更多人負擔得起

加州Q1房市回落 更多人負擔得起
百年歷史彩色玻璃窗 蒙市圖書館16日揭幕

百年歷史彩色玻璃窗 蒙市圖書館16日揭幕
金山學區恐破產 加州派員監管

金山學區恐破產 加州派員監管
蒙特瑞紀念犯罪受害者 家屬分享經歷

蒙特瑞紀念犯罪受害者 家屬分享經歷

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
從台灣飛往加州的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥。圖為空乘勸架。（目擊者視頻截屏）

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

2024-05-08 20:27
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛