船停自家車道挨罰 籬笆畫船化解

以幽默表達政治聲明，加州男子住家籬笆畫上栩栩如生的船隻彩繪圖，引起國際關注。（電視新聞截圖）

加州 蒙特瑞縣（Monterey County）官員命令一名居民，必須將他停放在自家車道上的一艘船藏到籬笆後面。為應對這個問題，這名居民想出了一個極具創意的方法，意外在國際上引起注意。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在收到市政府的違法通知後，蒙特瑞縣海濱市（Seaside）居民康斯特伯（Etienne Constable）採取了一種非常規作法：建好籬笆後，他委託鄰居在籬笆上畫上船隻栩栩如生的圖像，彷彿透視一般，而且避免了被罰款100元的命運。

海濱市市政條例規定，包括船隻在內的大型交通工具，只許在有至少6呎的籬笆遮擋的情況下，才能停放在車道上。

康斯特伯在他這棟房子住了近30年，多年來一直將船停放在車道上，幾乎沒有遇過任何麻煩。康斯特伯收到突如其來的罰單後，覺得有必要採取一些行動。

康斯特伯對當地電視台KSBW說：「我不是一個不守法規的人，但我喜歡在必要時發出政治聲明，幽默且具有創意的聲明。」

康斯特伯的決定引起了全球的共鳴。在海濱市當地藝術家、壁畫家潘尼（Hanif Panni）在社群媒體 Instagram和YouTube上分享這幅他取名為「不妨」（Might as Well）的船隻彩繪圖後，引起許多網友轉發。

這位又名萬德（Hanif Wondir）的藝術家說：「我很高興它讓這麼多人產生共鳴、引發了許多不同的對話。」

潘尼和康斯特伯共用後院的籬笆，他們花了幾個月的時間思考如何符合市政府遮擋的規定，最終確定使用視覺錯覺的方式，並在上周完成了這個想法。據了解，在矽谷 從事科技業的康斯特伯付給潘尼的酬勞，比市政府威脅的100元罰款要多得多。

潘尼對紀事報說：「當人們收到來自市政府的罰單時，一般的反應是咒罵，但找不到其他解決辦法。因為我們在這次事件中加入了一點創意，所以引起了人們的注意。我在網路上看到的討論，是我認為這次經歷最有價值的部分。」

潘尼還說：「我的鄰居很棒，他經常出海釣魚，當他收穫豐富時，就會送來一大袋真空包裝的鮭魚。我現在每天都能看見窗外的船，感覺很棒。」