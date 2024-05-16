法廊快報／瓦斯爐須加空汙警語 加州眾議會通過

加州議會可能立法要求瓦斯爐增加警語。（美聯社）

加州 眾議會本周通過修正案，要求出售至加州的瓦斯爐具都必須增加空汙與疾病警語。線上購物部分，2024年後出廠的瓦斯爐都必須增加；實體商店則是2025年後生產者。全案無異議通過後，送交參議會審議。

增加的警語，主要是瓦斯爐會產生高密度的二氧化氮、一氧化碳與苯，可能導致既有的呼吸道疾病惡化，並增加白血病與氣喘的形成風險，對於小孩特別不利。警語也該包括，改善通風可以降低化合物密度。

ABC指出，議案支持者認為，增加警語是預防幼兒氣喘與呼吸道疾病的關鍵一步。反對者則認為修正案沒有必要，議會反而應該更重視房屋通風的問題。加州本在1980年代時就已由公投決定瓦斯爐具必須貼有警語，過度吸入廢氣可能導致癌症 、無法生育或先天疾病。

支持的意見可以Medical Society Consortium on Climate and Health的執行長、兒科醫生Lisa Patel為例。她說，愈來愈多證據顯示，瓦斯爐具會使呼吸道疾病惡化，「現在針對瓦斯爐的爭議，就像過去針對安全帶或吸菸的爭議一樣」，當人們習慣某些事物後，爭議就會消失，以前大家不知道家中必備的瓦斯爐有害，但現在知道了。

除了疾病外，瓦斯爐具也是氣候變遷 的爭點之一。柏克萊市2019年立法禁止新建屋宇裝設天然氣管，但遭到加州餐廳協會反對，最後因為聯邦法院拒絕受理上訴，市府只好停止實施。

在其他州，伊利諾州先前曾經試圖立法要求瓦斯爐具增加警語，但最後並未過關。紐約州通過了新法，自2026年開始，禁止多數新建物設置天然瓦斯管與爐具。2023年時，聯邦眾議院在共和黨主導下通過提案，禁止動用聯邦經費將瓦斯爐列為危險物品，但最後被參議院攔下。

反對加州修法的Association of Home Appliance Manufacturers指出，全美40%的家庭都使用瓦斯，特別針對瓦斯爐具沒有意義，因為所有的加熱器具在高溫之下都會產生污染物。加裝排油煙機或打開窗戶，就能改善烹調時的空氣問題。