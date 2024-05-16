百年安妮皇后別墅 整修後亮相

安妮皇后別墅是維多利亞風格奢華的代表。（記者張宏／攝影）

百年前亞凱迪亞 （Arcadia）的主人Baldwin，送給16歲妻子蜜月禮物如今煥新顏。洛縣植物園 百年歷史建築，維多利亞奢華風格典範的安妮皇后別墅 (Queen Anne Guest Cottage)，經過翻修以新的面目將於19日向公眾開放。這是建築師Albert A. Bennett設計，是維多利亞時代奢華風格的華麗典範。

（影音來源：記者張宏）

許多去過洛縣植物園的民眾，都可能和這棟紅白相間的住宅擦肩而過，它一度顯得破舊，如今經過整修，這棟小屋煥然一新，重現100多年它的美麗風采。走進小屋彷彿進入時空穿梭隧道，隨處可見百年前的古董家具、洗手池、及日常用品等，感受一個多世紀前美國人的生活。

139年前，亞凱迪亞最初的主人Lucky Baldwin和第四任妻子Lily Bennett為慶祝結婚一周年，他請來岳父、建築師Albert A. Bennett打造一棟蜜月小屋，作為給16歲妻子的蜜月禮物。沒想到房子剛動工沒多久，Lily就和Baldwin離婚，這棟美麗住宅被Baldwin改造成紀念其第三任妻子Jennie Dexter的紀念館，現在這裡還保存Jennie真人大小的蠟像。後來Baldwin用這裡招待朋友、親戚和商業夥伴，直到1909年Baldwin去世。

Baldwin和第三任妻子生的女兒Anita關閉這棟小屋，並處置所有家具。 幸運的是，她將彩色玻璃窗、黑胡桃木門、大理石壁爐架、爐灶瓷磚和花磚馬賽克入口地板等可拆卸部件拆除，並存放在馬車穀倉中。 所有這些物品，加上原始的浴室裝置和外部大理石走道，在1951年至1953年修復期間放回屋內。如今這棟充滿傳奇色彩的房屋，再次經過整修，以嶄新面貌再現，且添加適當的時代物品。

安妮皇后別墅被列入國家歷史名勝名錄，巴沙迪那（Pasadena）歷史資源小組（Historic Resources Group）的Peyton Hall和團隊完成這座地標房屋的全面評估。該評估遵循國家保護指南，並制定房屋保護計劃。Baldwin的孫女Dextra Baldwin McGonagle創立的基金會對這項研究給予支持。