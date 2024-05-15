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加州Q1房市回落 更多人負擔得起

記者朱敏梓／洛杉磯報導
加州第一季度住房負擔報告出爐，小幅下降的房貸利率和房價，讓更多加州人能夠買得起房。(取自Pexels網站）
加州第一季度住房負擔報告出爐，小幅下降的房貸利率和房價，讓更多加州人能夠買得起房。(取自Pexels網站）

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors，C.A.R.）最新出爐的報告顯示，抵押貸款利率和房價的溫和回落，改善了住房負擔能力，讓更多加州人在2024年第一季度買房更容易。

C.A.R.的加州住房負擔能力指數(HAI)，衡量了加州所有家庭能夠負擔得起的中位數單房家庭。根據最新的HAI，今年第一季度，17%的加州購屋者有能力購買中等價格的現有單戶住宅，這個數值高於2023年第四季度的15%，低於2023年第一季度的20%。不過，2024年第一季度的數據，比2012年第一季度的可負擔性指數峰值56%的三分之一還要少。報告指出，隨著美國經濟表現優於預期，聯準會不太可能在夏季前降息，這將阻礙未來幾個月可負擔性的顯著改善。

在2024年第一季度，購買一套中位價格為81萬4280元的加州房屋，所需的最低年收入為20萬8400元。假設首付20%，並以6.86%的有效綜合利率計算，30年固定利率貸款的每月支付額（包括稅金和保險）為5210元。

在2023年第四季度，有效綜合利率為7.39%，而在2023年第一季度為6.48%。近期的經濟報告顯示，在過去幾個月的通膨鬥爭中缺乏進展，聯準會今年削減利率的計畫進一步延遲，而聯邦基金利率的下調，可能要到夏末才會發生。

加州各地區第一季度住房負擔能力指數。（數據來源：加州房地產經紀人協會 ，記者朱敏...
加州各地區第一季度住房負擔能力指數。（數據來源：加州房地產經紀人協會 ，記者朱敏梓/製表）

在2024年第一季度，能夠負擔加州典型公寓或聯排別墅的家庭比率上升至24%，高於上一季度的22%，但低於2023年第一季度的27%。在2024年第一季度，購買一套中位價格為65萬5000元的公寓或康斗，年收入需至少達到16萬7600元，每月支付4190元。

與加州相比，全國約四分之一的家庭能夠負擔得起中位價格為38萬9400元的房屋，這需要年收入至少為9萬9600元，以支付每月2490元的房貸。

從各縣的情況來看，與上一季度相比，拉森縣（51%）仍然是加州最能負擔得起房價的縣。Tehama（39%）、Plumas（37%）、Shasta（37%）和Tuolumne（36%）緊隨，是加州唯一五個負擔能力指數超過35%的縣份。在所有縣份中，拉森縣在2024年第一季度繼續擁有購買中位價格房屋所需的最低資格收入6萬6000元。

與之相反，莫諾縣（Mono）（4%）、聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）（10%）和橙縣、聖地牙哥、蒙特瑞（Monterey）和聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）的11%，並列為加州住房最難以負擔的縣之一，這些縣需要至少22萬元的最低收入才能購買中位價格的房屋。而年收入要求最高的是聖馬刁縣（San Mateo），年收入至少需達到51萬1600萬元才能買得起中位房屋；聖塔克拉拉（Santa Clara）排名第二，需要收入至少為47萬800元。

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