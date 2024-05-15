我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

挺附加費 餐館辯稱菜單非商品、非服務

編譯林思牧／綜合報導
雖然有不少民眾同情餐館業主與員工的辛勞，但百姓權益組織「消費者守望」認為餐館的說詞太荒謬。 (consumertatchdog.org網站)
雖然有不少民眾同情餐館業主與員工的辛勞，但百姓權益組織「消費者守望」認為餐館的說詞太荒謬。 (consumertatchdog.org網站)

為規避加州的SB 478附加費禁令，餐廳業者現在稱菜單項目(menu items)既非商品也非服務，並致函向州政府挑釁。對餐飲業主和工作人員，禁收附加費顯然會減少營收和工資，但消費者權益組織表示，硬說菜單項目既非商品也非服務，是荒謬至極的藉口。

SB 478法案將在7月1日生效，屆時商家不可以在沒有事先告知消費者的情況下，加上所謂的「垃圾費」(junk fees)。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）13日收到加州餐館協會寫給檢察長邦塔(Rob Bonta)的信件副本，在信中協會稱菜單項目既非商品(goods)也非服務(services)，所以餐飲業者不在禁令的範圍內。

邦塔立即對那封信作回應，不同意協會的說詞。他指出這其中有兩大重點，首先，消費者在消費之前應該有確切的資訊，而不是在帳單上桌時才發現有事先不知的索費。第二，對那些不添加附加費的企業而言，硬添上附加費的作法是對守法業者不公平的。

加州餐館協會有2萬2000個餐館業主會員，協會最近才在法庭上打了一場勝仗。柏克萊市政府有一項法規，禁止任何新建築物中有瓦斯管線或設備，主旨是減少溫室氣體的排放。法院後來判決市府的法規違反聯邦能源法規，柏克萊必須允許餐館業主使用瓦斯。

如今檢察長已明言餐館協會的說詞不正確，協會若想禁止該法實施，向州府提訴可能是唯一的辦法。協會的發言人甘柏(Megan Gamble)指出，她希望邦塔收回成命，否則協會可能提訴。

百姓權益組織「消費者守望」(Consumer Watchdog)的創始人羅森菲爾(Harvey Rosenfield)指出，協會的說詞太荒謬(ridiculous)，食物，不論是放在超市購物車裡的果菜雞鴨魚肉，或是從餐館廚房端到桌上的菜餚，都屬於商品，工作人員把菜餚端送的過程，也是一種服務，所以菜單項目既是商品也是服務。

加州 柏克萊 舊金山

上一則

「先享受後付款」累積幽靈債務 貸款前詳讀細則

下一則

神預言 30年前廣告已揭露今年物價

延伸閱讀

貸款利率+房價回落 加州2024第一季 買房更容易

貸款利率+房價回落 加州2024第一季 買房更容易
加州高速路巡警勾結犯罪集團 涉嫌詐保超35萬元

加州高速路巡警勾結犯罪集團 涉嫌詐保超35萬元
加州科爾谷這家小餐館不收服務費 屹立32年

加州科爾谷這家小餐館不收服務費 屹立32年
治癒加州系列（Healing California）十之三

治癒加州系列（Healing California）十之三
治癒加州╱新一代父母育兒經 支持孩子選擇

治癒加州╱新一代父母育兒經 支持孩子選擇
濱海小城艾姆瑞維爾人口增5% 奪加州亞軍

濱海小城艾姆瑞維爾人口增5% 奪加州亞軍

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
從台灣飛往加州的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥。圖為空乘勸架。（目擊者視頻截屏）

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

2024-05-08 20:27
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用