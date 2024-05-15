挺附加費 餐館辯稱菜單非商品、非服務

雖然有不少民眾同情餐館業主與員工的辛勞，但百姓權益組織「消費者守望」認為餐館的說詞太荒謬。 (consumertatchdog.org網站)

為規避加州 的SB 478附加費禁令，餐廳業者現在稱菜單項目(menu items)既非商品也非服務，並致函向州政府挑釁。對餐飲業主和工作人員，禁收附加費顯然會減少營收和工資，但消費者權益組織表示，硬說菜單項目既非商品也非服務，是荒謬至極的藉口。

SB 478法案將在7月1日生效，屆時商家不可以在沒有事先告知消費者的情況下，加上所謂的「垃圾費」(junk fees)。舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）13日收到加州餐館協會寫給檢察長邦塔(Rob Bonta)的信件副本，在信中協會稱菜單項目既非商品(goods)也非服務(services)，所以餐飲業者不在禁令的範圍內。

邦塔立即對那封信作回應，不同意協會的說詞。他指出這其中有兩大重點，首先，消費者在消費之前應該有確切的資訊，而不是在帳單上桌時才發現有事先不知的索費。第二，對那些不添加附加費的企業而言，硬添上附加費的作法是對守法業者不公平的。

加州餐館協會有2萬2000個餐館業主會員，協會最近才在法庭上打了一場勝仗。柏克萊 市政府有一項法規，禁止任何新建築物中有瓦斯管線或設備，主旨是減少溫室氣體的排放。法院後來判決市府的法規違反聯邦能源法規，柏克萊必須允許餐館業主使用瓦斯。

如今檢察長已明言餐館協會的說詞不正確，協會若想禁止該法實施，向州府提訴可能是唯一的辦法。協會的發言人甘柏(Megan Gamble)指出，她希望邦塔收回成命，否則協會可能提訴。

百姓權益組織「消費者守望」(Consumer Watchdog)的創始人羅森菲爾(Harvey Rosenfield)指出，協會的說詞太荒謬(ridiculous)，食物，不論是放在超市購物車裡的果菜雞鴨魚肉，或是從餐館廚房端到桌上的菜餚，都屬於商品，工作人員把菜餚端送的過程，也是一種服務，所以菜單項目既是商品也是服務。