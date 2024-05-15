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神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

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神預言 30年前廣告已揭露今年物價

編譯胡立宗／綜合報導
1996年廣告預言，30年後的漢堡加薯條16元，旅行1.25萬元，基本車款6.5萬元。（TIAA提供）
1996年廣告預言，30年後的漢堡加薯條16元，旅行1.25萬元，基本車款6.5萬元。（TIAA提供）

「漢堡加薯條16元，度假1萬2500元，基本車款6萬5000元」，看起來很像現在的價格吧？但這是最近在網路瘋傳的1996年廣告，上面預言30年後的物價，結果非常接近2024年的物價。

當年由「美國教師保險暨年金協會」（Teachers Insurance and Annuity Association of America，簡稱TIAA）與College Retirement Equities Fund（CREF）推出的廣告，意在提醒保險儲蓄的重要，以免30年後退休時，什麼都買不起，那裡也去不了。

這則廣告最近又開始在Reddit與其他社交平台瘋傳，許多用戶與專家都說「真準」。TIAA的財富管理顧問Jeffrey Mellone接受FOX訪問時說，廣告的預言異常地正確固然有趣，但是歷史數據能夠證明其言不差。

Trading Economics的統計顯示，美國自1914年以來的通貨膨脹率平均為每年3.30%，在30年間的累加後，現在的物價遠高出百年前相當合理。Jeffrey Mellone說，未來20年或30年，這個趨勢應該也不會改變。

當然，疫情這幾年，物價確實是漲得比往年還快。3月間，速食餐廳Five Guys一張總價24元的收據引發眾怒：因為培根起司堡12.49元、蘇打2.89元、一小份薯條5.19元。

汽車評論網站Edmunds今年稍早的資料顯示，新車價格今年1月年減1.2%至4萬7338元，但那是燃油車，電動車年增2%，達6萬630元。另一份報告指出，一家四口的7天國內旅行要價8000元，出國應該更貴。

Jeffrey Mellone說，這個30年前的廣告，最大的意義在於提醒人們，物價只會愈來愈高，光只是存錢已經不夠了，還要創造多元收入。財務專家經常建議分散投資以降低風險，不要把錢都放在單一投資上。

投資 保險 疫情

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