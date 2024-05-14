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第一季48.3萬 加州失業人數領先全國

編譯陳盈霖╱綜合報導

FOX 5電視台報導，根據聯準會經濟數據（Federal Reserve of Economic），自今年初以來，加州在失業人數方面領先全國。數據顯示，今年第一季度加州有近48萬3000人失業，相較去年底又減少近3萬個工作崗位。

與此同時，加州3月失業率維持在5.3%，與上月持平。目前加州是全美失業率最高的州，其次是內華達州（Nevada）5.1%，伊利諾（Illinois）、新澤西（New Jersey）和華盛頓州（Washington）並列第三為4.8%。

加州有超過100萬人失業，其中聖地牙哥（San Diego）縣有近7萬1000人失業，該縣失業率為4.4%。根據加州就業發展局（California Employment Development Department）數據，全州範圍內2月至3月間，製造業減少5300工作，相較之下，私人教育和醫療服務領域增加1萬3600個就業機會。

加州科技╱資訊產業減幅最大，共減少5萬3600個工作機會。上個月特斯拉（Tesla）宣布大幅裁員，包括2700名灣區員工。今年1月，eBay裁減1000個職位，谷歌（Google）則解雇工程和廣告部門人員。

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