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風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

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風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

編譯陳盈霖╱綜合報導
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

FOX 11電視台報導，由於高品質辣椒供應不足，加上持續存在的供應鏈挑戰，生產風靡全美數十年是拉差辣椒醬（Sriracha）的匯豐食品（Huy Fong Foods），日前宣布暫停生產這款有綠蓋和公雞標誌的熱門辣椒醬。

總部位於洛杉磯的匯豐食品，是這款「公雞醬」製造商，該公司在給批發買家一封信中表示，「在重新評估我們辣椒供應後，我們確定辣椒太綠，不符合品質標準，無法繼續生產，因其影響產品顏色。」該公司決定暫停生產的時間持續至勞工節後，適逢下一個辣椒收成季開始。目前該公司拒絕對此做出評論。

惡劣的氣候條件加劇是拉差辣椒醬的持續短缺，包括種植重要的紅色冬季墨西哥辣椒的墨西哥出現嚴重乾旱等。這些辣椒對醬汁配方至關重要，它們在低於80度涼爽溫度下生長，特別是墨西哥北部。然惡劣天氣嚴重影響這些辣椒的品質和可用性，以致該公司連續第二年中斷生產。

總部位於紐約的食品經銷商Nassau Candy報告稱，匯豐食品是拉差辣椒醬補貨面臨嚴重挑戰。該公司客戶支援和銷售專家Jennifer Wundrlich告訴紐約郵報，他們已「好幾個月」沒提供這種受歡迎的調味品，反應供應鏈持續中斷情況。

據悉，去年匯豐面臨與墨西哥乾旱類似挑戰，嚴重影響辣椒醬配方所需的辣椒品質，導致是拉差醬嚴重短缺，價格高昂。在eBay和亞馬遜等平台，單瓶售價甚至高達71.99元。

墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）生態系統和可持續發展研究所（Institute for Ecosystem and Sustainability Research）氣候科學家Guillermo Murray-Tortarolo向華盛頓郵報強調情況的嚴重性，且指出在極端氣候條件下，今年墨西哥幾乎沒有辣椒生產。他強調，這種氣候變遷影響的情況，可能持續影響今年剩餘時間產量。

墨西哥 匯豐 是拉差辣椒醬

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