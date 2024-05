風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

受歡迎的是拉差辣椒醬,因辣椒生產問題面臨短缺。(匯豐食品網站)

FOX 11電視台報導,由於高品質辣椒供應不足,加上持續存在的供應鏈挑戰,生產風靡全美數十年是拉差辣椒醬 (Sriracha)的匯豐 食品(Huy Fong Foods),日前宣布暫停生產這款有綠蓋和公雞標誌的熱門辣椒醬。

總部位於洛杉磯的匯豐食品,是這款「公雞醬」製造商,該公司在給批發買家一封信中表示,「在重新評估我們辣椒供應後,我們確定辣椒太綠,不符合品質標準,無法繼續生產,因其影響產品顏色。」該公司決定暫停生產的時間持續至勞工節後,適逢下一個辣椒收成季開始。目前該公司拒絕對此做出評論。

惡劣的氣候條件加劇是拉差辣椒醬的持續短缺,包括種植重要的紅色冬季墨西哥 辣椒的墨西哥出現嚴重乾旱等。這些辣椒對醬汁配方至關重要,它們在低於80度涼爽溫度下生長,特別是墨西哥北部。然惡劣天氣嚴重影響這些辣椒的品質和可用性,以致該公司連續第二年中斷生產。

總部位於紐約的食品經銷商Nassau Candy報告稱,匯豐食品是拉差辣椒醬補貨面臨嚴重挑戰。該公司客戶支援和銷售專家Jennifer Wundrlich告訴紐約郵報,他們已「好幾個月」沒提供這種受歡迎的調味品,反應供應鏈持續中斷情況。

據悉,去年匯豐面臨與墨西哥乾旱類似挑戰,嚴重影響辣椒醬配方所需的辣椒品質,導致是拉差醬嚴重短缺,價格高昂。在eBay和亞馬遜等平台,單瓶售價甚至高達71.99元。

墨西哥國立自治大學(National Autonomous University of Mexico)生態系統和可持續發展研究所(Institute for Ecosystem and Sustainability Research)氣候科學家Guillermo Murray-Tortarolo向華盛頓郵報強調情況的嚴重性,且指出在極端氣候條件下,今年墨西哥幾乎沒有辣椒生產。他強調,這種氣候變遷影響的情況,可能持續影響今年剩餘時間產量。