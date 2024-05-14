治癒加州╱新一代父母育兒經 支持孩子選擇

胡猗霏(左)希望女兒成為一個擁有獨立思想和追求的人。（受訪人提供）

最新研究發現，父母正逐漸擺脫傳統的教養方式，尤其是在亞洲地區。一項對中國父母的長期跟蹤研究表明，「快樂童年」概念近來日益普及。另一項有關父母擇校考量的調查研究顯示，父母在教養上採取了更加平衡的方式，注重學業成績的同時也會考慮孩子的幸福感。

趙家玉相信愈來愈多的華人 父母正在變得開明，心理問題的汙名在華人社區也得到了改善。此外，近年來對心理健康資訊的推廣，也讓孩子們對自己的心理狀態有了更多的認識和關注，一些孩子甚至主動提出尋求心理幫助。

家住聖蓋博 谷的胡猗霏（Phoebe）是一位律師，她即將在7月開啟自己為人母的旅程。和她的中國父母一樣，胡猗霏相信教育對於塑造一個人的思維和未來發展的重要性。她表示，將會盡自己所能為女兒提供優質的教育資源和成長環境，但對女兒的未來，她沒有具體的規畫。「我希望她成為一個有自己想法和追求的人，而不是和我一樣的人。」

對胡猗霏來說，她更重視與女兒之間建立起親密的母女關係，而不是對女兒將來成功的期望。

「成功是很累的。」胡猗霏的丈夫Owen補充，他在中學時隨父母從中國移民來加州 。Owen認為，教育最重要的方面是培養孩子擁有健康的價值觀和提升孩子的個人能力，比學業成績更重要。

不過，Owen強調，一個人對教育的看法與他所處的社會環境密切相關。當年齡不再是改變工作或創業的障礙、一個人在40歲仍有機會通過努力達成追求的人生目標時，父母就不會再執著於讓孩子贏在起跑線上。

國家心理疾病聯盟（National Alliance on Mental Illness，簡稱NAMI）志工Leo說，如果他將來成為父親，他會在確保孩子安全和身體健康的情況下，對小事採取開放的態度，並鼓勵孩子在13、14歲時開始自己做決定，給予他們支持和信任。