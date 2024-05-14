治癒加州╱專業輔導找出口 同儕互助紓壓

Leo認為，孩子們最需要的是一個可信賴、放鬆的環境或人，讓他們能夠傾訴壓力和痛苦。（受訪人提供）

國家心理疾病聯盟（National Alliance on Mental Illness，簡稱NAMI）同儕小組志工Leo表示，雖然學校也會提供心理輔導支持，但很難獲得孩子們的信任。學校輔導員一旦發現學生有自殺傾向或行為異常，就會通知父母或老師，讓學生們感覺自己無法擺脫學校和父母的監督。

這時，同儕小組就成為一個安全出口，為孩子提供了一個可以信賴的情感支持環境。此外，同儕小組中的社工經過專業培訓，可以藉助自己的經驗幫助其他孩子緩解壓力及負面情緒，而且如果發生極端情況，他們也知道如何尋求法律或其他形式的幫助和保護。

「說到底，孩子們最需要的是一個可以信賴的、輕鬆的環境或人，來傾訴壓力和痛苦……這種形式可以是同儕小組、學生組織，或只是三五朋友。」Leo說， 他所在的同儕小組，每周除了線上聊天外，團員們還會相約一起徒步或組織線下活動。這也讓大家的關係不僅限於同儕互助的時間，私下也成為了朋友。「這種持續的信任關係對孩子非常重要，讓他們在需要幫助時可以立即獲得回應。」

不過，同儕小組的支持也存在不確定因素。趙家玉表示，孩子們向彼此傾訴父母的行為和來自家庭的壓力，可能有助於建立情感連接並提供一定程度的紓壓效果，但也可能學習到不健康的應對機制。此外，情感支持不一定能幫助孩子們提升應對挑戰的能力。

「專業的心理輔導仍是培養正確觀念的較好方式。一方面，孩子們可以認識到結果導向性思維存在的問題，更多地關注自己學習的過程和解決問題的能力；另一方面，也能夠在專業輔導下學習如何提升自己的抗壓能力、溝通技巧以及尋求幫助的能力。」

南加州 居民Wendy表示，自己直到離開家上大學後，才了解到一個正常家庭的樣子，而童年時的她，只能通過自殘宣洩內心的恐懼和困惑。不過幸運的是，她最終找到了出路，並成為美國華裔精神健康聯盟（MAHCC）的志工，為華人 家庭提供心理支持的同時，也在不斷調適自己。