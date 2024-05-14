治癒加州╱移民家庭缺乏「溝通」 兩代落差感大

許多華人父母移民來美國是為了給孩子提供更好的教育環境，因此對孩子未來的期待，就自然落在了學業成績上。（圖片取自Pexels）

志工Shyan Chao指出，儘管每個移民家庭 的背景不同，但根據她的經驗，多數華人 父母移民美國就是為了給孩子提供更好的教育環境，因此，父母對孩子的期待就自然地落在了學業成績上。當孩子達不到期望時，家長的言語和行為中就可能表現出失望，導致孩子的自我否定。

「這當然不是父母的初衷，而是對未來不同的期望」，Shyan Chao解釋道，受美國教育和文化影響的孩子們常問她，「父母移民來美國難道不就是為了尋找不同的生活方式嗎？」而深受母國文化影響的家長們，卻無法放棄自己的教育使命。

趙家玉表示，當孩子感到絕望並認為無論多努力都無法滿足父母的期望時，就可能會尋求逃避的方式，如暴飲暴食、自我傷害、酗酒，甚至產生自殺的念頭。

父母的想法是什麼？

根據Shyan Chao的觀察，一些華人父母認為，過於寬鬆的教養方式會使孩子在面對困難時容易退縮，他們認為對孩子要求嚴格非常有必要。這些父母常說的一句話是：「雖然他們（孩子們）現在不明白，但將來會知道我這麼做都是為他/她好。」

一項研究在對兩個華人移民家庭進行了長達五年的追蹤後發現，華人移民家庭中的父母和子女往往以不同的節奏進行文化適應，並且有不同的期望，這導致了衝突、距離感，甚至是親子 關係的疏遠。

從華人父母的角度來看，採用威權式的教養方式與家庭在主流社會中的挑戰密切相關。移民家庭在異國他鄉要面對身分、文化危機，以及全球化的競爭，他們渴望成功，擔心下一代衰落，因此相對嚴格的教養方式被認為是必要且合適的。

趙家玉指出，對移民來說，重視教育不僅是千百年來的文化傳承，也意味著將來擁有更多的機會；從生存的角度來看，教育是在一個新國家安家立戶、出人頭地的重要途徑。

如何處理親子差異？

根據Leo在青少年同儕小組中的經驗，當孩子覺得自己無法達到父母的期望時，常會採取消極應對的方式：放棄學業、拒絕社交和娛樂活動，甚至考慮極端行為，如自殘和自殺。而在父母看來，孩子的學業和性格似乎是毫無預兆地突然變化。

問題不在於差異本身，而是處理差異的方式；溝通是連接差異的橋梁。趙家玉指出，許多父母自認為了解溝通的重要性，並且經常與子女溝通。然而，根據孩子們的反饋，父母口中的溝通往往更像是委婉地「通知」。

「這當然不僅僅是父母的問題，親子關係是相互的。」趙家玉指出，有時可能是孩子的問題，他們認為父母不理性、無法共情他們內心的痛苦，並草率地下結論，沒有給父母改變親子互動模式的機會。