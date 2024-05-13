AT&T恐難切斷 有線電話服務

加州公用事業委員反對AT&T退出加州大部分客戶家用固定式有線電話及其他傳統電話服務。（AT&T官網）

Sbsun.com報導，電信巨頭AT&T 提出退出加州 大部分客戶家用固定式有線電話及其他傳統電話服務，看來要失敗了。負責審查此類申請的加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）日前在新聞稿中表明反對立場。

CPUC並公布一項提案，拒絕AT&T希望退出將固網列為急難通報的最終手段（Carrier of Last Resort，COLR）要求。此前該請求引起加州各地客戶抗議，包括聖塔克魯茲縣（Santa Cruz County）用戶等。據悉，該提案將列於委員會6月20日會議投票議程上。

根據新聞稿，委員會拒絕理由，主要是基於AT&T未能展示足夠替代方案，因許多居民目前仍仰賴家用電話。新聞稿指出，「CPUC提案強調替所有加州人確保基本電信服務，儘管AT&T認為家用電話服務的語音替代方案（如VoIP或行動無線服務）供應商可填補此一不足，但CPUC發現AT&T不符合撤出COLR要求。具體而言，AT&T未能證明有替代供應商願意承擔COLR替代服務。」

AT&T目前是加州最大供應商，這意味著在它有義務替服務區內的任何潛在客戶提供「傳統電話服務」，該服務通常是以固定電話形式為主。

儘管AT&T保證不會在沒有可替代方案的地區中切斷服務，但許多客戶，特別是在農村或山區者仍對此感到恐慌。許多人擔心，儘管他們有手機，但手機有時並不可靠，在緊急情況下（如山火 ），一通電話可能有關生死。同樣的，儘管網際網路在技術上可行，然在山火或風暴事件中經常出現故障。

聖塔克魯茲縣政委員佛倫德（Zach Friend）在電子郵件中表示，「對我們許多鄉村居民來說，沒有足夠後備系統，在這種情況下AT&T放棄這些居民服務是不適合的。」

AT&T認為，家用電話技術已過時，且已成為競爭劣勢和資源消耗，最好用於探索新技術。此外他們指出，若申請獲得批准，退出過程可能需幾個月甚至數年。「我們對CPUC提議駁回我們退出COLR營運申請感到失望，我們希望委員會能讓我們有機會證明，為什麼提供給客戶語音服務選項如此多的今天，COLR義務是不必要的。」