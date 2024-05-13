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紐森修正預算 納稅人最大贏家

編譯組／綜合報導

加州州長紐森上周五提出修正後的預算，沙加緬度蜂報特別評點了新預算案的的贏家和輸家。

輸家

州政府工作者：儘管在今年艱困的預算中州政府工作者避免了停工，但他們並未完全倖免於難。紐森表示，他希望在下一個財政年度開始對州政府運作進行7.95%的削減，這還不包括他希望削減的一萬個空缺的州政府工作者職位。

公共衛生：儘管距離上一次疫情大流行僅一年，並且在日益擔憂可能發生未來大流行的情況下，紐森提出了從州和地方公共衛生支出中削減數億美元的建議。紐森說：「我們有赤字。我們必須清醒地看待我們的優先事項是什麼。」這一提議引起了公共衛生界人士的譴責。

加州衛生主管協會執行主任吉本斯（Michelle Gibbons）在一份聲明中表示，COVID-19最大的教訓是，等到危機才投資於公共衛生是一個代價高昂且致命的錯誤，我們無法承擔再次重蹈覆轍。

無家可歸者：加州近年已提供數十億美元的彈性支出補助金，供地方政府用於減少無家可歸問題。大城市的市長們讚揚了無家可歸住房、援助和預防計劃（HHAP），以及其提供的資金彈性，可根據自己社區的需求自由支配資金，無論是建立新的收容所還是提供臨時住房。市政府領導人已要求紐森和立法者將永久資金撥入該計畫。

然而，紐森削減了下一輪資金的一部分。聖地牙哥市長葛洛亞（Todd Gloria）也是大城市市長聯盟的主席表示，如果削減該計畫，加州的無家可歸問題只會變得更糟。

兒童保育提供者：在多年增加對低工資員工兒童保育的投資後，紐森提議將補助金凍結在目前水平。這意味著到2026年，約81,000個由州府補助的兒童保育名額，將無法提供給計畫中的工作父母。這個數字是州府與兒童保育提供者工會達協議的一部分，旨在達到20萬個補助的兒童保育名額。州府估計，這一凍結將在兩年內節省14億美元。

中產階級學生：預算修正案將對中產階級學生的獎學金削減5.1億美元，使其剩餘1億美元。這個獎學金對於家庭年收入低於217,000美元的本科生和尋求在州立大學獲得資格的學生開放。紐森表示，該計畫在最近幾年有過州府盈餘的資金注入，這些削減是「恢復到原來的水平」。

贏家

納稅人：面對龐大的赤字，州議員和州長可以削減支出、增加收入，或兩者兼而有之。作為州長，紐森強烈反對一般性稅收增加，他再次拒絕支持對個人或企業徵收稅收。他指出：「我現在不認為有真正的證據和需要增加一般性稅收，讓勞動人民負擔更重。」

州府員工：儘管存在巨大的赤字，但州政府工人仍然成功度過了另一年而沒有休假。紐森的預算修正案還保留了現有工會合同下的預定生活成本調整。他保證：「沒有休假，沒有裁員，不降薪。」

紐森 預算 加州

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