新冠病毒變種FLiRT 恐掀新疫情

KP.1.1 和 KP.2這兩種變種最近已取代 JN.1，成為美國最主要的omicron病毒分支。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在經歷了平靜且相對溫和的冬季之後，一組新的冠狀病毒變種（俗稱 FLiRT）的出現，使人們對 COVID-19 病例夏季可能激增開始擔憂。

根據聯邦疾病防治中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC ）提供的最新數據，這兩種變種（KP.1.1 和 KP.2）最近已取代 JN.1，成為美國最主要的omicron病毒分支。

雖然 COVID-19 在加州和美國各地的住院和死亡人數已達到疫情 開始以來的最低點，但 FLiRT 變異體的突變可能會使它們更有效地感染人，特別是當以前生病或接種疫苗所獲得的免疫力隨著時間的推移而減弱時。

舊金山加大（UCSF）的傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong） 博士說：「雖然由於新變異體的出現，今年夏天不太可能出現全面的疫情飆升，但會有更多的人患病。這些新變種的傳播性增加，再加上更多的人聚集在室內避暑或旅行，形成了小波的完美風暴。」

什麼是 FLiRT 變異株？FLiRT 變體KP.2 和 KP.1.1 是 JN.1.11.1 的分支，而 JN.11.1 是 JN.1 變體的後代，今年冬天，JN.1 變體引發了大多數病例，它們都屬於 omicron 家族。這些新菌株還帶有兩個額外的變異，它們的綽號就來源於這兩個變異的字母名稱（F 和 R）。科學家推測，這些變異可能會使變種更具傳染性。

陳子平指出，這種病毒正在迅速進化，大約每六個月就會有一種新的變種占據主導地位，比流感或普通感冒等其他病毒的進化速度要快得多。

疫苗對新變種還有作用嗎？去年9月份推出的重新配製的 COVID-19 疫苗仍能預防重症和死亡，然而，只有約 22% 的成年人接種了更新的疫苗，大大低於之前的 COVID 疫苗接種率，這使得其他許多人更容易受到感染。

食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration）的顧問們將於6月初召開會議，確定即將於秋季發布的疫苗的配方，預計該疫苗將針對 JN.1 及其後代。

FLiRT 變異體有哪些症狀？CDC正在監測由 KP.2 和 KP.1.1 引起的感染。早期數據顯示，它們產生的症狀與 JN.1 引起的症狀相似，通常在感染後 2 到 14 天出現。這些症狀包括： 喉嚨痛、咳嗽、疲勞、鼻塞、流鼻涕、頭痛、肌肉酸痛、發燒或發冷、味覺或嗅覺喪失、腦迷糊、呼吸急促或呼吸困難、腸胃不適。

CDC仍然建議使用家庭 COVID-19 檢測，並當呼吸道病毒（不僅僅是 SARS-CoV-2 病毒）在所在的社區流行時，在公共場所佩戴高質量的口罩。此外，該機構還建議在與重症風險較高的人群接觸時佩戴口罩。

陳子平 鼓勵人們在每年秋季接種流感疫苗 的同時接種最新的 COVID-19 疫苗。