居民搬離加州 仍可能被徵稅

加州可能有權對已搬出加州的人徵所得稅。（FOX11電視台畫面）

人們離開加州 的原因有很多，例如遠距工作，或是為了逃避繳交全國最高的所得稅。然而，這些人可能會發現，原來他們部分或全部的收入，加州仍有權徵稅。

隨著愈來愈多加州人搬到德州 、內華達州、佛羅里達州、華盛頓州等不徵所得稅的州，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）發現，網路上充斥著關於這類議題的訊息，但其中許多是錯誤的。

紀事報指出，與社群媒體貼文所說的不同，加州並沒有「離境稅」（exit tax，對放棄原居住地的人徵收的一種稅），但如果人們搬到加州以外的地方仍與加州保持密切聯繫，加州稅務局（California Franchise Tax Board）可能會發現他們仍具有加州居民身份，便會對這些人的全球應稅收入徵稅。

即使加州稅務局確認這些人已非加州居民，他們也可以對其賺自加州的應稅收入徵稅，例如來自出租加州房產、出售房屋、在加州工作時獲得的薪資等。

如果人們在一年當中某個時間點搬離加州，將被視為「非全年居民」（part-year resident），這類納稅人必須就他們居住在加州的期間獲得的所有收入，以及非居民期間來自加州的收入繳稅。

為企業提供流動人力的Rutlen Associates經紀人佐拜恩（Marlene Zobayan）指出，美國其他州也有類似的規定，但以加州和紐約州 執行得最積極。例如，加州首創「運動員稅」（jock tax），向非居民運動員在加州賺取的收入徵稅，現在美國大部分的州都已跟進。

紀事報指出，當加州稅務局收到像W-2或1099表格的電子資料，或有其他理由懷疑某人應該提交納稅申報表但沒有提交，他們可能會發出「4600通知書」（Notice 4600），要求收件人納稅，收件人通常有30天的時間申報。

如果加州稅務局認為某人可能是加州居民，或擁有來自加州的可觀收入，可能會開始對其居住權或收入來源進行全面、毫不留情的稽查。