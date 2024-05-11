亞裔傳統月 蘇麗絲表彰2華裔領袖

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（左）為胡紹基頒發榮譽狀。（記者沈瑋／攝影）

洛杉磯 縣第一區縣政委員蘇麗絲 （Hilda L. Solis）協同洛杉磯縣亞裔 員工協會（Los Angeles County Asian American Employees Association），5月10日在洛杉磯縣政府大樓（Kenneth Hahn Hall of Administration）舉辦招待會，慶祝亞太裔傳統月，表彰十位亞太裔社區領袖，其中兩位華裔是胡紹基（Michael K. Woo）和吳健民（Jeffrey Wu）。

胡紹基在1985至1993年期間擔任洛杉磯市議員，當選時僅35歲。卸任後他應聘為波莫那加州理工學院（California State Polytechnic University, Pomona）環境設計學院院長，後於2019年退休。蘇麗絲在頒發榮譽時，特別提到他是洛杉磯市的首位亞太裔市議員，對亞太裔社區而言意義重大。

時尚品牌Fire & Rain總裁吳健民（Jeffrey Wu）是台裔，曾聯合公司所在大樓的各服飾品牌單位，將成衣和配件樣品捐贈給無家可歸者，令他們冬天免受凍、夏天可遮熱。蘇麗絲讚揚了他的慷慨和善行，感謝他為社區中弱勢群體所做出的貢獻。

蘇麗絲表示，她非常自豪能在上月提出動議，宣布5月為洛杉磯縣亞太裔傳統月。這項年度慶祝活動對保存傳統文化至關重要。她也很感激能與洛杉磯縣亞裔員工協會共同主辦這一場慶祝洛縣多樣性和獨特性的活動。