我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

30家Babies 'R' Us今年8月重返加州

記者楊青/綜合報導
關門四年的嬰兒知名品牌Babies 'R' Us，將從今年8月開始在加州重新落戶，與全國中檔百貨連鎖店Kohl's聯手，加州新張的30家Babies 'R' Us實體店將包括離華人社區最近的阿罕布拉分店和爾灣分店。（美聯社）
關門四年的嬰兒知名品牌Babies 'R' Us，將從今年8月開始在加州重新落戶，與全國中檔百貨連鎖店Kohl's聯手，加州新張的30家Babies 'R' Us實體店將包括離華人社區最近的阿罕布拉分店和爾灣分店。（美聯社）

2018年宣布關門的嬰兒知名品牌Babies 'R' Us，經重組起死回生，將從今年8月開始在加州重新落戶。不過，這次不是獨立開店經營，而是與全美中檔百貨連鎖店Kohl's聯手，使用「格子鋪」方式經營。加州重新開張的30家Babies 'R' Us實體店，將包括離華人社區最近的阿罕布拉分店和爾灣分店。

Babies 'R' Us和其姊妹店Toy 'R' Us傳統上租用大型店面、雇用大批員工，這兩家公司在網絡電商競爭中發展乏力，分別在經營22年和70年之後被迫在2018年結束營業。經過近四年企業重組，新的Babies 'R' Us將與Kohl's聯手，相互帶動人氣。新的Toy 'R' Us店面將與Kohl's同一地點，但面積介於750平方呎至2500平方呎之間，約只有Toy 'R' Us傳統店面的五分之一到十分之一，產品內容也擴大，除嬰兒用品外，還將銷售服裝和其他商品。

Kohl's在本周新聞發布會上表示， Babies 'R' Us重返加州的第一批30家店將在今年8月開張，並將在今年秋季擴張到200家，店面全部位於Kohl's在各地的分店。

首批重新開張的分店將位於包括華人聚居的阿罕布拉（Alhambra）、布蘭伍德（Brentwood）、爾灣（Irvine）、雷克伍德（Lakewood）等地。在此之前，Babies 'R' Us的姊妹店Toy 'R' Us也以類似方式，在數百家Macy's百貨分店裡重新開張。

加州 阿罕布拉 華人

上一則

重裁誤判入獄23年 洛縣賠兩男2400萬元

下一則

哈岡舊機油回收 免費換濾油器/送工具包

延伸閱讀

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險
專家：提早還低利房貸 不如拿去投資

專家：提早還低利房貸 不如拿去投資
北加聖荷西、屋崙遊客人數激增 舊金山持續低迷

北加聖荷西、屋崙遊客人數激增 舊金山持續低迷
基本電費24元拍板 依收入分三級 影響1100萬戶

基本電費24元拍板 依收入分三級 影響1100萬戶
法廊快報／自駕計程車沒人 交警開不了罰單

法廊快報／自駕計程車沒人 交警開不了罰單
房產稅、房屋保險、維修費紛調漲… 金山房屋隱藏成本急劇上升

房產稅、房屋保險、維修費紛調漲… 金山房屋隱藏成本急劇上升

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報