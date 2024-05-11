30家Babies 'R' Us今年8月重返加州

關門四年的嬰兒知名品牌Babies 'R' Us，將從今年8月開始在加州重新落戶，與全國中檔百貨連鎖店Kohl's聯手，加州新張的30家Babies 'R' Us實體店將包括離華人社區最近的阿罕布拉分店和爾灣分店。（美聯社）

2018年宣布關門的嬰兒知名品牌Babies 'R' Us，經重組起死回生，將從今年8月開始在加州 重新落戶。不過，這次不是獨立開店經營，而是與全美中檔百貨連鎖店Kohl's聯手，使用「格子鋪」方式經營。加州重新開張的30家Babies 'R' Us實體店，將包括離華人 社區最近的阿罕布拉 分店和爾灣分店。

Babies 'R' Us和其姊妹店Toy 'R' Us傳統上租用大型店面、雇用大批員工，這兩家公司在網絡電商競爭中發展乏力，分別在經營22年和70年之後被迫在2018年結束營業。經過近四年企業重組，新的Babies 'R' Us將與Kohl's聯手，相互帶動人氣。新的Toy 'R' Us店面將與Kohl's同一地點，但面積介於750平方呎至2500平方呎之間，約只有Toy 'R' Us傳統店面的五分之一到十分之一，產品內容也擴大，除嬰兒用品外，還將銷售服裝和其他商品。

Kohl's在本周新聞發布會上表示， Babies 'R' Us重返加州的第一批30家店將在今年8月開張，並將在今年秋季擴張到200家，店面全部位於Kohl's在各地的分店。

首批重新開張的分店將位於包括華人聚居的阿罕布拉（Alhambra）、布蘭伍德（Brentwood）、爾灣（Irvine）、雷克伍德（Lakewood）等地。在此之前，Babies 'R' Us的姊妹店Toy 'R' Us也以類似方式，在數百家Macy's百貨分店裡重新開張。