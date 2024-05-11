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大選在即 亞太裔女性最關注生活成本上升

記者王若然／洛杉磯縣報導
雷克研究合夥人主席Celinda Lake。（視頻截圖）
雷克研究合夥人主席Celinda Lake。（視頻截圖）

今年11月大選，什麼促使著少數族裔女性投票？什麼是她們最關心的議題？少數族裔媒體（EMS）10日舉辦線上討論會，邀請相關組織分享一項針對少數族裔女性選民投票意向的調研。數據顯示，亞太裔（AAPI）女性今年大選中最關心的議題是「上升的生活成本和價格」。

根據一項今年5月初新鮮出爐的調研，33%的亞太裔女性認為，生活成本和價格上漲是最重要的議題；其次是女性權利（23%），民主遭受的威脅（16%），墮胎（15%），可負擔房屋（14%）以及移民議題（14%）。

在經濟類議題中，89%的亞太裔女性選民認為，國會最需解決創造更多高薪工作崗位，85%的人認為每個人都應該享有可負擔醫療，85%的人認為國會應該通過一個確保帶薪醫療、看護假的項目，82%則認為政府應該創造更多可負擔房屋。

解決種族歧視問題是所有少數族裔女性選民都關心的問題。亞太裔女性選民認為，最重要的是國會可以結束社會上種族、文化歧視，解決對亞太裔的仇恨犯罪和暴力以及解決某些族裔投票難的問題。

這項調研是由全國亞太女性論壇（National Asian Pacific American Women’s Forum）、雷克研究合夥人（Lake Research Partners）以及HIT策略三方研究機構共同進行。該研究對非裔、拉丁裔以及亞太裔女性註冊選民的投票意向做了調研。這項研究分別收集了三大少數族裔女性選民各850人的投票意向而做出的統計。其中亞太裔女性選民包括華裔、韓裔、越南裔等。雷克研究合夥人主席Celinda Lake介紹，這項研究主要是通過線上進行的，包括與受訪人打電話、發信息等方式。

HIT策略研究人員主任及組織創立合夥人Roshni Nedungadi介紹，少數族裔女性選民在某些議題上高度契合，包括上升的成本和價格，其他經濟議題如可負擔醫療、工作機會、墮胎權利等。與白人女性選民相比，少數族裔更關心經濟問題和生活成本。種族歧視也是她們一致關心的問題。

全國亞太女性論壇執行主任Sung Yeon Choimorrow表示，亞太裔女性選民在2024年選舉中是很重要的組成部分。亞太裔是近幾年美國少數族裔人口成長最快的族裔。有90%的亞太裔女性非常積極或在一定程度上去投票，62%的亞太裔女性認為投票很重要，但是只有52%的人認為投票可以有效促成她們希望看到的變革。這說明亞太裔女性因在政治或政策中缺乏對她們關心的議題而感到失望。

此外，該項研究還顯示，近90%的少數族裔女性選民認為投票極其重要；其中65%的非裔女性選民、64%的拉丁裔、62%的亞太裔認為投票是改變這個國家極其重要的方式。

HIT策略研究人員主任及組織創立合夥人Roshni Nedungadi。（視頻截...
HIT策略研究人員主任及組織創立合夥人Roshni Nedungadi。（視頻截圖）
全國亞太女性論壇執行主任Sung Yeon Choimorrow。（視頻截圖）
全國亞太女性論壇執行主任Sung Yeon Choimorrow。（視頻截圖）

投票 種族歧視 墮胎

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