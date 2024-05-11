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加州減赤 不加稅但撤1萬公職缺

編譯胡立宗／綜合報導
加州州長紐森敲定5月版的稅收調整，決定大幅減少公務人力。（路透）
加州州長紐森敲定5月版的稅收調整，決定大幅減少公務人力。（路透）

加州州長辦公室5月10日公布調整後的2024-25年度預算書，變化最大的是平衡2024-25年度與2025-2026年度的赤字，使得政府在撙節公務開支的情況下，還能保留關鍵的民生服務，並實現不加稅的承諾。

州長紐森的最新決定是，停止單次撥款的191億元計畫，與延續至下年度的137億元計畫，另外州政府空缺的１萬個職位將永遠撤除，減少8%的營運經費。不過紐森承諾，人力減少只會讓行政架構更為精簡、效能更高，民生相關的教育、住房、醫療與飲食不受影響。

加州今年度的赤字為276億元，明年度為284億元，但在「5月修改方案」（May Revision）成形後，除了承諾不加稅，政府從今年起，也會開始減少對準備金（Rainy Day Fund）的依賴，最終希望保留380億元的準備金，以因應不時之需。加州政府的財政年度為每年7月1日至次年6月30日，與聯邦政府的10月1日至次年9月30日不同。

根據州長辦公室的解釋，今年與明年會出現赤字，與2021年至2023年的股市暴起暴落有關，也與去年度聯邦國稅局延後繳稅有關，「如果能像往年一樣的時間，就會知道稅收短缺，加州政府2023年就會開始調整，不會導致今後兩年都出現赤字」。

州長辦公室的聲明最後還是信心喊話，強調加州經濟依然穩健，多項指標還是全美第一，人口更是多年來首度增加，觀光收入近期大增，希望民眾不要灰心喪志。

加州 紐森 觀光

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