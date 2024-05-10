基本電費24元拍板 依收入分三級 影響1100萬戶

加州公用事業委員會批准電費改制計畫， 住宅帳單將新增最高24.15元的基本費。（電視新聞截圖）

加州 公用事業監管單位9日批准了一項備受爭議的住宅電費改制計畫，未來將對用戶收取最高24.15元的固定基本費（flat fee），但每度電費會調降0.05到0.07元。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，這項變化將從明年底開始影響營利公用事業公司共約1100萬名用戶。加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）稱，收取基本費是削減家庭碳排放的重要步驟，同時有助於穩定公用事業的收入，還能遏制因為加州清潔能源轉型所增加的成本。

加州公用事業委員會這項提案近幾個月來引發了激烈爭論，委員會主席雷諾茲（Alice Busching Reynolds）表示，新措施不會增加任何成本或費用，只是改變了現有成本的分配方式。她說，基本費會用來支付服務用戶的一些基礎設施的成本。

蜂報表示，為了改善公平性，基本費將以用戶收入為基礎，分為三個費率。根據規定，一般用戶的基本費為24.15元，參加加州CARE計畫的低收入 用戶可享6元的優惠基本費，參加FERA計畫的用戶可享12元的優惠基本費。

然而，許多反對者認為，這項措施只會讓工薪階級和中產階級每月需付的費用增加，同時不利於節能，也無法有效鼓勵用戶改用電動車和熱泵（heat pump）。

「環境工作團體」（Environmental Working Group）政府事務主任阿里歐（Bill Allayaud）發出聲明說：「加州公用事業委員會的提案是加州人必須擔心的。這是一項高昂的公用事業稅，是全國平均的兩倍，而且沒有上限。簡言之，這是營利公用事業公司要用戶簽的空白支票 ，目的在保障他們的收入來源，用以推動可導致高電價的昂貴計畫。」

蜂報指出，美國許多公用事業公司的用戶月結單上都包含基本費，平均每月約11元。

包括太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）、南加州愛迪生（Southern California Edison）和聖地牙哥瓦電（San Diego Gas & Electric）在內的加州用戶，目前支付的電費已是美國第二高（僅次於夏威夷）。太平洋瓦電費率幾經調漲後，現在已是全加州最高，平均每個家庭每個月必須額外支出34.5元。