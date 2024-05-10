我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025樂透綠卡揭曉 華男等20年 過半百才抽中

康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

基本電費24元拍板 依收入分三級 影響1100萬戶

編譯廖宜怡／綜合報導
加州公用事業委員會批准電費改制計畫， 住宅帳單將新增最高24.15元的基本費。（電視新聞截圖）
加州公用事業委員會批准電費改制計畫， 住宅帳單將新增最高24.15元的基本費。（電視新聞截圖）

加州公用事業監管單位9日批准了一項備受爭議的住宅電費改制計畫，未來將對用戶收取最高24.15元的固定基本費（flat fee），但每度電費會調降0.05到0.07元。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，這項變化將從明年底開始影響營利公用事業公司共約1100萬名用戶。加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）稱，收取基本費是削減家庭碳排放的重要步驟，同時有助於穩定公用事業的收入，還能遏制因為加州清潔能源轉型所增加的成本。

加州公用事業委員會這項提案近幾個月來引發了激烈爭論，委員會主席雷諾茲（Alice Busching Reynolds）表示，新措施不會增加任何成本或費用，只是改變了現有成本的分配方式。她說，基本費會用來支付服務用戶的一些基礎設施的成本。

蜂報表示，為了改善公平性，基本費將以用戶收入為基礎，分為三個費率。根據規定，一般用戶的基本費為24.15元，參加加州CARE計畫的低收入用戶可享6元的優惠基本費，參加FERA計畫的用戶可享12元的優惠基本費。

然而，許多反對者認為，這項措施只會讓工薪階級和中產階級每月需付的費用增加，同時不利於節能，也無法有效鼓勵用戶改用電動車和熱泵（heat pump）。

「環境工作團體」（Environmental Working Group）政府事務主任阿里歐（Bill Allayaud）發出聲明說：「加州公用事業委員會的提案是加州人必須擔心的。這是一項高昂的公用事業稅，是全國平均的兩倍，而且沒有上限。簡言之，這是營利公用事業公司要用戶簽的空白支票，目的在保障他們的收入來源，用以推動可導致高電價的昂貴計畫。」

蜂報指出，美國許多公用事業公司的用戶月結單上都包含基本費，平均每月約11元。

包括太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）、南加州愛迪生（Southern California Edison）和聖地牙哥瓦電（San Diego Gas & Electric）在內的加州用戶，目前支付的電費已是美國第二高（僅次於夏威夷）。太平洋瓦電費率幾經調漲後，現在已是全加州最高，平均每個家庭每個月必須額外支出34.5元。

加州 低收入 支票

上一則

法廊快報／自駕計程車沒人 交警開不了罰單

下一則

律師：中籤只是第一步 拿綠卡還須過五關

延伸閱讀

台灣飛加州航班 2男鬥毆空姐勸架

台灣飛加州航班 2男鬥毆空姐勸架
電費將改制 新增固定費每月24元

電費將改制 新增固定費每月24元
用電低消喊漲 有人笑有人哭

用電低消喊漲 有人笑有人哭
檢察長公布餐廳附加費禁令指南

檢察長公布餐廳附加費禁令指南
洛時精選／9城鎮15萬元可買房 郊區風貌

洛時精選／9城鎮15萬元可買房 郊區風貌
加州要求新建住宅全電氣化 遭疑電量供應不足

加州要求新建住宅全電氣化 遭疑電量供應不足

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47

超人氣

更多 >
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走