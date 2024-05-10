法廊快報／自駕計程車沒人 交警開不了罰單

自駕計程車交通違規卻無法可罰。（取自NBC Bay Area報導）

安全度與交通事故之外，自駕計程車（robotaxi）又有了新挑戰：罰單。除了測速拍照等特殊狀況，違規罰單應由警員直接交給駕駛本人，不只加州 這樣規定，很多州也是一樣，但是在率先允許自駕計程車上路的加州，這一點卻成了漏洞，因為這些車上沒有駕駛。

加州議會兩項法案正在設法補漏，分別是眾議會的Assembly Bill 1777，要求裁罰對象改為業者，以及參議會的Senate Bill 915，要求開放各縣市自訂規則，規範無人計程車的違規行為。

當然，代表Waymo與Cruise的自駕車 業協會（Autonomous Vehicle Industry Association）明確反對，特別是SB 915，認為這將造成一州多制，妨害自駕計程車的發展。

加州眾議員丁右立。（取自丁右立Ｘ帳號）

不過，兩項法案都已經通過各自的交通委員會審查，待撥款委員會同意後就能交付全院表決。如果通過，最快2026年7月1日就會實施。

AB-1777的提案人為眾議員 丁右立（Phil Ting），他接受NBC Bay Area訪問時強調，現行的車輛法典（Vehicle Code）不能對車輛或所有者開罰，因此修法才能讓公司負起交通違規的責任，諸如搶道、闖紅燈等行為。

另外，丁右立在修正案中也增列，無人計程車業者必須與事故中心建立常設溝通管道，同時每輛車都應設置雙向連通裝置，方便第一線救難人員在30秒內就能聯絡上車輛調度員。

加州參議員科蒂斯。（取自科蒂斯Ｘ帳號）

參議員科蒂斯（Dave Cortese）提出的SB 915，是對政府法典（Government Code）的增修案，試圖允許縣市政府可以自訂交通規章，管理自駕計程車的營運時間、停靠地點與車隊規模。