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檢察長公布餐廳附加費禁令指南

編譯廖宜怡／綜合報導
加州檢察長辦公室8日公布餐廳附加費禁令指南，確認從7月1日起餐廳不得收取任何隱藏費用。（取自Pexels）
加州檢察長辦公室8日公布餐廳附加費禁令指南，確認從7月1日起餐廳不得收取任何隱藏費用。（取自Pexels）

加州檢察長辦公室（California Office of the Attorney General）8日公布眾所期待的餐廳附加費禁令指南，確認從7月1日起，所有的餐廳附加費都是非法的。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，檢察長辦公室8日公布的指南重申了檢察長邦塔（Rob Bonta）最近對餐廳附加費禁令做出的公開解釋。加州頒布這項禁令獲得消費者盛讚，認為可讓餐廳收費透明化，但許多餐飲業者不願接受這個事實。

舊金山貿易組織「金門餐廳協會」（Golden Gate Restaurant Association）幾個月來一直與檢察長辦公室和民意代表會面，表達對禁令將影響餐飲業生意的憂慮。他們和其他業界團體仍主張對禁令進行修正或改變，以允許餐廳繼續向顧客收取附加費。

紀事報指出，根據加州SB748法案，餐廳必須將任何附加費，好比服務費或地方規費，都納入菜單價格。餐廳不能再採取現行措施，在菜單、訂購平台和收據上，提前或在顧客付款後收取附加費。

這項法律也適用於根據地方政府規定企業必須收取的費用，例如舊金山醫療條例要求雇主為員工醫療福利保留資金。SB748法案不適用於稅金，也不影響小費的收取。

邦塔說：「向消費者列出的價格，必須是消費者需要支付的全額費用。」

與檢察長辦公室共同起草這項法案的加州參議員達德（Bill Dodd）和斯金納（Nancy Skinner）在問答指南隨附的新聞稿中補充說：「消費者不應該在支付帳單時發現餐廳收取隱藏費用。」

餐飲業者擔心，儘管將附加費納入菜單價格，基本上不會改變消費者支付的金額，但上漲的價格會對消費者造成衝擊，同時顛覆業界長期作法。

對此看法，邦塔在新聞稿中說：「SB748法案對收費絲毫沒有影響。這項法律沒有要求企業少收費，也沒有要求企業多收費。」

邦塔表示，檢察廳初步執法的重點不會集中在餐廳服務費上，但是，企業若私下做出違法行動，就必須承擔責任。

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