用電低消喊漲 有人笑有人哭

加州公用事業委員會估計，一個完全轉向電力及電車的典型家庭，將因新費率變更而每月約28至44美元。（美聯社）

誰受到影響是這場固定電費辯論的另一主題。CalMatters指出，最大的輸家將是僅僅錯過折扣標準且目前電費較低的中等收入家庭，最大的贏家將是最大的用戶。

Flagstaff Research工程和監管諮詢公司創始人普萊斯特（Josh Plaisted）指出，高用電量的客戶往往是能夠負擔支付這些能源費用的富裕人士。他指出，每年使用超過6000千瓦時的家庭將隨著其電力使用量的增加而節省更多。例如一個帶游泳池的2500平方呎的住宅可能每年節省超過300美元。他說：「這是低能源使用者補貼目前高能源使用量。」

支持固定費率者則反駁，雖然高收入家庭的確傾向於使用更多能源，但這種關係並不像人們想的那樣一致。例如一個房屋使用多少能源的因素中，較富有家庭更有可能擁有隔熱性能更好的住房，屋頂上安裝太陽能板，這些都會導致較低的電費。

加州 公用事業委員會估計，一個完全轉向電力的典型家庭，例如將燃氣供暖系統和熱水器、烤箱和烘乾機替換為電網供電替代品等 ，將因新費率變更而每月節省12至19美元的電費。如果加入電動車 ，可節省更多，約28至44美元。

CalMatters指出，目前這場辯論可能更多地具有象徵意義，而非實質意義。雖然根據提議政策，最大的贏家和輸家可能會看到他們每年的公用事業支出有幾百美元變化，但支持者和反對者都承認，大多數客戶將處於中間位置；許多人甚至可能都沒有注意到這一變化。更重要的是，這一變化對商業或工業客戶也沒有太大影響。

對大多數人來說，這筆固定電費不足以破壞他們的財政狀況，也不太可能對家庭選擇使用燃氣或電力熱水器產生明顯影響；普萊斯特說，將固定費用與「有助於電氣化」聯繫起來是空洞的說法。