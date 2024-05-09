電費將改制 新增固定費每月24元

加州公用事業委員會預訂5月9日投票，決定是否允許供電公司對客戶徵收新的固定費用，目前方案是24.15元，適用於南北加州三大電力公司。（本報檔案照）

在5月9日，加州 公用事業委員會預訂投票 ，決定是否允許加州供電公司對大多數客戶徵收新的固定費用（flat rate）。這就像支付訂閱服務一樣，只不過不是追劇或看電影，而是不論有沒用電，每月都要為電費帳單固定支付24.15元。如果通過，將於2025年底或2026年初實施。

根據新規定，供電公司收了這筆固定費用，也須降低每消耗一度（每小時一千瓦）的用電費率（usage rate），約5~7美分，適用於太平洋瓦電公司（PG&E）、南加州愛迪生公司（SCE）、聖地牙哥瓦電公司（SDG&E）。這看起來似乎沒什麼問題，平均而言，電費不會上升或下降，但大多數家庭的用電並不一樣。因而根據這項改變，用電量較少的家庭將因支付固定費用而支付更多，而那些因低使用率而累積大量電費的人，將因較低的使用率而節省電費。

加州公用事業委員會戰略溝通主任普斯珀（Terrie Prosper）說，固定費用不是一項新費用，只是重新分配了電費在帳單上的支付方式。州長紐森的發言人斯塔克（Alex Stack）表示，固定費用的概念已多次在公開會議和預算聽證會上討論，是做為應對不斷上升電費的潛在解決方案。加州已擁有全美第二高的電費，僅次於夏威夷。目前全美民營公用事業中，只有加州沒有固定費率。

CalMatters報導，這項措施的基本概念並不新穎，但在加州引起極大爭議。依據洛杉磯時報報報導，超過250個環保和社區團體的聯盟也在抗議這項法律，反對者抱怨這項新作法取消了自2013年以來一直存在的固定費用上限10美元，且無法阻止公用事業公司將其提高到更高水平。

全美大多數公用事業公司已收取固定費用。但新提出的規定帶有明顯的「加州特色」：固定費用將依收入而變化，高收入者支付24.15美元，低收入家庭中，參加CARE家庭支付6美元；參加（FERA) 者12美元。CARE是指California Alternate Rates for Energy，FERA是指Family Electricity Rate Assitance，這在電費帳單中都可看到。

與去年春季電方公司提出的收費相比，新的固定收費要低得多，但與全美平均每月約11美元相比，24.15美元仍屬高端。儘管大多數家庭將通過較低的費率獲得一些補償，但仍引起了許多政治憤怒。

共和黨人不喜歡這一點，因為費用的收入變動性，讓人聯想到所得稅。許多民主黨 人也抨擊這個想法，因為較低的使用率會削弱關注電力使用的動機。電力公司則表示，他們需要某種固定費用來幫助支付野火和其他不斷增加的固定成本。

以南加州千橡市議員爾文（Jacqui Irwin）為首的多位民主黨人士指出，那些消耗更多電力的人，例如有游泳池的獨立屋，可因費率下降受益，但由低用電量的人付出代價，例如公寓租戶。厄文也是一項法案的起草者，該法案將嚴格限制固定費用，對大多數用戶限制在10美元，對參加加州最大能源援助計畫的用戶則限制在5美元。

這場爭議不尋常之處在於，一些加州最具影響力的環境利益集團對提案的立場，站在了對立的兩邊。自然資源保護協會（Natural Resources Defense Counci）贊成該提案，環境加州（Environment California） 則反對，國家山地俱樂部（The Sierra Club）將其稱為「混合袋（mixed bag）」。

很久以前，環境利益團體對如何最佳利用電網有著共同的看法：越少越好，現在不然，要視問題而定。例如十年前，甚至更早，電網大部分由化石燃料提供動力，自然越少用愈好；現在，隨著電網越來越清潔，問題就應是什麼時候可用更多。因此，5月9日的投票，將表明加州電力發電的經濟學變化，並開始顛覆電網的傳統政治。