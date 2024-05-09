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動物能預知地震？只是迷思

編譯陳盈霖／綜合報導
加州是地震好發之區，專家對坊間對地震的相關言論提出看法。圖為2022年北加州發生芮氏規模6.4地震後路面受損情況。（加州交通廳Caltrans／KTLA電視台畫面）
加州是地震好發之區，專家對坊間對地震的相關言論提出看法。圖為2022年北加州發生芮氏規模6.4地震後路面受損情況。（加州交通廳Caltrans／KTLA電視台畫面）

福斯電視台FOX 40報導，坊間有很多談論地震來源、影響、是否可預報等傳言，加州專家對這些說法提出意見。

迷思一：動物可感知地震何時發生

人們一直相信，動物對潛在災難性事件（包括地震）有第六感。根據加州自然資源保護廳（California Department of Conservation）稱，研究表明，地震前動物並無明顯的行為變化。

迷思二：天氣影響地震機率

專家表示，一個常見的誤解是「地震天氣」（earthquake weather）。許多人認為地震發生在炎熱與乾燥的天候下，但加州緊急服務辦公室（California Office of Emergency Services，COES）表示，地震可能在任何天氣、任何時間發生。

迷思三：地震時門口最安全

門口曾經被認為是建築結構中最堅固的部分之一，許多人認為地震時，門口可提供更好的保護，但專家稱門口並不比家中其他地方更安全。COES表示，現代建築規範顯著提高建築物所有部分的結構完整性，地震時最好的做法是「蹲下、掩護、抓住」。

迷思四：加州可能因地震沉入海中

關於加州地震的一個流傳廣泛的說法是，大地震發生後，加州恐沉入大海中，但專家表示，地震搖晃並不會導致加州下沉，但地震恐引發山崩，從而改變些許海岸線形狀。

迷思五：地裂可吞噬人

人們在地震中可能掉入地下的說法，只能說部分正確。地震是由地球內部的斷層引起，若斷層打開，彼此就不會有任何摩擦，根據美國地質調查局（U.S. Geological Servey），沒有摩擦就不會發生地震。儘管斷層不會打開，然地震恐導致沉降和其他地面變形，人、車、動物和其他物體可能掉入裂開的縫隙中。

迷思六：加州是美國地震最多地區

美國地質調查局指出，加州素有地震好發區之稱，但該州是全美地震最多的說法只是部分屬實。阿拉斯加州（Alaska）才是全美地震最多的地區，加州排名第二。然由於加州人口眾多，基礎設施廣泛，遭受地震破壞尤其嚴重。阿拉斯加州大多數地震發生在偏遠地區，造成的損失和人員傷亡較少。

地震 阿拉斯加州

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