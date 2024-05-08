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71%學子 因學貸耽擱人生大事

編譯胡立宗／綜合報導
貸款念大學到底值不值得，可能得先想清楚再行動。（美聯社）
貸款念大學到底值不值得，可能得先想清楚再行動。（美聯社）

現下，每十個大學生就有四個必須貸款，雖然念完大學後，職涯總收入平均會比沒念大學的多上100萬元，但是卻有高達4000萬人入學卻沒拿到學位，很多人還為了學貸耽誤人生大事。到底借錢念大學值不值得，請先看完以下的蓋洛普民調後再做論斷。

Lumina Foundation與蓋洛普（Gallup）的「2024高等教育分析」發現，不論學貸金額是多是少，高達71%的貸款人都因為欠錢而推遲人生大事。

比率最高的是買房、占29%，買車第二、占28%。離開父母家自立有22%，創業占20%。連成家生子都會受到影響，15%的人不敢生小孩，13%的人不敢結婚。中途輟學的人當中，更有35%的人因為前債未清，而難以復學、拿到學位。

「2024高等教育分析」的調查時間為2023年10月9日至11月16日，透過網路詢問了1萬4032位仍有學籍或即將要念大學的人。最大的發現除了學貸導致的人生耽擱，還有金額的錯誤成見。

一般認為，小額貸款影響不大，但事實上就算只借1萬元以下，也有63%的人表示人生進程受到影響。如果貸款金額達到6萬元以上，更有98%說他們被迫推遲至少一項人生大事。

另外，各年齡層與種族受到影響的比率都差不多，但是26歲至35歲是壓力最大的時段，達到77%。蓋洛普認為，應該是這個階段會面臨很多人生抉擇，加上他們的負擔又比其他年齡層要大。

貸款 學貸 民調

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