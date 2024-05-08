讀加大、州大 投資報酬率是私校2倍

根據計算，除了少數幾所私立菁英大學，加大和州大畢業生的十年投資報酬率，高於加州許多私立大學。（取自聖荷西州大官網）

名氣並不總是能獲得回報。在考慮要就讀加州哪所大學時，如果沒有機會進史丹福或加州理工學院（Caltech），最佳的選擇可能是公立的加州大學 （University of California，簡稱UC）或州立大學（California State University，簡稱CSU），至少在近期投資 報酬率這方面來說是如此。

舊金山紀事報報導，根據估計，就讀加大或州大的十年中位數投資報酬率，是加州一般私立大學的兩倍或更高。

這些數據來自喬治城大學（Georgetown University）教育與勞動力中心（Center on Education and the Workforce）進行的研究，這項研究使用就讀成本和大學畢業後收入等數據，來估算美國每所大學在金錢方面能給予學生的回報。研究發現，除了頂尖大學，美國其他大部分私立大學的十年投資報酬率都低於公立大學，因為就讀私立大學的成本較高。

紀事報分析了加州四年制非營利大學的數據，得到的結果與全國分析結果類似：除了少數幾所私立菁英大學，就讀加大或州大在畢業數年後的投資報酬率較高。不過，這個差異的持續性並不十分長久。

與公立的加大和州大相比，私立大學的就學成本較高。一般而言，成本愈高，畢業後的中位數收入就愈高。數據顯示，在加州各大學中，學生畢業後收入最高的是私立加州理工學院，畢業十年的中位數收入約51萬元。

然而，如果將學生的就學成本減去聯邦提供的助學金後，就能得到喬治城大學研究得出的投資報酬率。

紀事報發現，投資報酬率和就學成本之間的關係非常薄弱，這是因為加大和州大從收入換算出投資報酬率的變化，不像私立大學那麼極端。

以大學新生錄取率為16%的私立南加大為例，雖然其學生畢業後收入在加州排名第七，但考慮到它高昂的學雜費7萬7000元，他們的十年投資報酬率僅排名第26，低於七所加大和13所州大。

此外，部分加大和州大畢業生的收入相對也很高，例如柏克萊加大 ，學生畢業十年後的中位數收入排名第九。

不過，少數加州私立大學的投資報酬率也很高，因為學生畢業後的收入非常可觀。加州私立大學十年投資報酬率最高的是加州理工學院，為37萬7000元，其次是史丹福大學的36萬元、哈維穆德學院（Harvey Mudd College）的32萬4000元和克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）的26萬8000元。