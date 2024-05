讀加大、州大 投資報酬率是私校2倍

根據計算,除了少數幾所私立菁英大學,加大和州大畢業生的十年投資報酬率,高於加州許多私立大學。(取自聖荷西州大官網)

名氣並不總是能獲得回報。在考慮要就讀加州哪所大學時,如果沒有機會進史丹福或加州理工學院(Caltech),最佳的選擇可能是公立的加州大學 (University of California,簡稱UC)或州立大學(California State University,簡稱CSU),至少在近期投資 報酬率這方面來說是如此。

舊金山紀事報報導,根據估計,就讀加大或州大的十年中位數投資報酬率,是加州一般私立大學的兩倍或更高。

這些數據來自喬治城大學(Georgetown University)教育與勞動力中心(Center on Education and the Workforce)進行的研究,這項研究使用就讀成本和大學畢業後收入等數據,來估算美國每所大學在金錢方面能給予學生的回報。研究發現,除了頂尖大學,美國其他大部分私立大學的十年投資報酬率都低於公立大學,因為就讀私立大學的成本較高。

紀事報分析了加州四年制非營利大學的數據,得到的結果與全國分析結果類似:除了少數幾所私立菁英大學,就讀加大或州大在畢業數年後的投資報酬率較高。不過,這個差異的持續性並不十分長久。

與公立的加大和州大相比,私立大學的就學成本較高。一般而言,成本愈高,畢業後的中位數收入就愈高。數據顯示,在加州各大學中,學生畢業後收入最高的是私立加州理工學院,畢業十年的中位數收入約51萬元。

然而,如果將學生的就學成本減去聯邦提供的助學金後,就能得到喬治城大學研究得出的投資報酬率。

紀事報發現,投資報酬率和就學成本之間的關係非常薄弱,這是因為加大和州大從收入換算出投資報酬率的變化,不像私立大學那麼極端。

以大學新生錄取率為16%的私立南加大為例,雖然其學生畢業後收入在加州排名第七,但考慮到它高昂的學雜費7萬7000元,他們的十年投資報酬率僅排名第26,低於七所加大和13所州大。

此外,部分加大和州大畢業生的收入相對也很高,例如柏克萊加大 ,學生畢業十年後的中位數收入排名第九。

不過,少數加州私立大學的投資報酬率也很高,因為學生畢業後的收入非常可觀。加州私立大學十年投資報酬率最高的是加州理工學院,為37萬7000元,其次是史丹福大學的36萬元、哈維穆德學院(Harvey Mudd College)的32萬4000元和克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)的26萬8000元。