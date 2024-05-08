等候補如煉獄 洛加大錄取機率低

根據舊金山紀事報的分析，學生能否從加大候補名單中出線獲得錄取，非常難預測。（取自Pixabay）

這個春季有機會和高中應屆畢業生聊天的人會發現，他們的話題三句不離大學招生結果，內容包括他們被哪些大學錄取或拒絕、秋季計畫就讀的學校，以及候補名單。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，在加州大學 （UC）每年的招生過程中，會有數以萬計的學生進入各校的候補名單。為了了解加大候補結果為何如此難以預測，紀事報對其2023到2024學年度的數據進行了分析。

不只加大，美國許多公、私立大學都有招生候補名單，紀事報稱，對學生而言，這是個「煉獄」。被列入候補名單意味著，申請人沒有被拒絕，但也沒有被錄取。等到大學開始了解有多少被錄取的學生決定入學，才能了解有多少餘額可以提供給候補學生。因此，候補學生錄取結果出爐的時間通常比較晚。

儘管學生只能接受一份大學錄取通知書，但可以同時接受多所大學提供的候補機會，而候補學校通常是學生較心儀的大學。和正常錄取通知公布時間在3月底不同，候補錄取通知要到春末或夏初才會公布。因此，學生可能在5月15日前做出入讀某所加大或州大（CSU）的決定，但如果他們在暑假收到某所候補大學的錄取通知，計畫就可能生變。

在十所加大中，只有最新成立的麥賽德加大（UC Merced）沒有候補名單。不過，究竟有多少學生能夠從候補名單中出線獲得錄取，每年、每所加大的情況都不相同，而且與上一學年的數據也沒有太大的關聯，因為學校在發出錄取通知書時，並不知道有多少被錄取的學生會選擇入學。

以新生錄取率最低的洛杉磯加大 為例，候補學生能獲得錄取的機率通常也很低。不過，數據顯示，2023到2024學年度從洛杉磯加大候補名單中出線獲得錄取的學生人數，比2022到2023學年度要多。本學年度有12%的候補學生獲得錄取，上一年僅3%。

柏克萊加大 的差異更明顯，上一學年度僅有不到1%的候補學生獲得錄取，而本學年度有24%的候補學生獲得錄取。

加大招生官員表示，候補學生能不能被錄取，與是哪所加大和哪個科系有關。例如，如果一個希望主修經濟學和戲劇的學生決定不去聖他芭芭拉加大，那麼，聖他芭芭拉加大就會在候補名單上尋找有相似背景的學生來填補這個空缺。換句話說，學生幾乎無法採取任何行動來提高脫離候補名單的機會。