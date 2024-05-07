紐森：加州旅遊消費額創新高

加州旅遊業雖已反超疫前，但受疫情重擊的舊金山還差一點。（電視新聞截圖）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）5日透過一段他站在金門大橋上的影片，公布一份最新旅遊報告，指出加州2023年的旅遊消費金額創下歷史新高。

灣區NBC電視台報導，由負責加州旅遊業行銷工作的非營利組織Visit California公布的「2014年到2023年加州旅遊業經濟影響」報告（Economic Impact of Travel in California 2014-2023）指出，加州旅遊消費額2023年創下1504億元的歷史新高，比2022年高出5.6%，也比新冠疫情 前的2019年高出3.8%，58縣中有34縣的旅遊消費額超越疫前。

Visit California總裁暨執行長波特塔（Caroline Beteta）說：「加州旅遊業已回到應有的位置，再次證明它具有從任何挑戰中恢復的能力，無論是經濟挑戰，還是環境挑戰。」

不過，舊金山 旅遊協會（San Francisco Travel）坦承，加州旅遊消費額的增加，大部分是南加州旅遊消費額激增推動的。報告顯示，儘管灣區和舊金山的旅遊消費已不斷成長，但目前只恢復到2019年的97%。

舊金山旅遊協會總裁暨執行長貝克（Scott Beck）說：「雖然加州旅遊業正在復甦，過去一年的成績也十分亮眼，但在北加州，尤其是舊金山，我們仍須繼續為我們的旅遊經濟加把勁。」

貝克指出，前來舊金山旅遊的亞洲遊客人數尚未恢復到疫前的程度。他說：「舊金山旅遊業非常、非常依賴來自亞洲的國際遊客，他們是我們遊客結構一個很大的組成部分，也是重要的部分，但這個部分還未復原。」

在疫情爆發前，中國遊客是舊金山規模最大、成長最快的遊客群體，疫後遊客人數雖有回升，但2023年只有2019年的四成，約51萬8000人。