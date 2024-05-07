我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

紐森：加州旅遊消費額創新高

編譯廖宜怡／綜合報導
加州旅遊業雖已反超疫前，但受疫情重擊的舊金山還差一點。（電視新聞截圖）
加州旅遊業雖已反超疫前，但受疫情重擊的舊金山還差一點。（電視新聞截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）5日透過一段他站在金門大橋上的影片，公布一份最新旅遊報告，指出加州2023年的旅遊消費金額創下歷史新高。

灣區NBC電視台報導，由負責加州旅遊業行銷工作的非營利組織Visit California公布的「2014年到2023年加州旅遊業經濟影響」報告（Economic Impact of Travel in California 2014-2023）指出，加州旅遊消費額2023年創下1504億元的歷史新高，比2022年高出5.6%，也比新冠疫情前的2019年高出3.8%，58縣中有34縣的旅遊消費額超越疫前。

Visit California總裁暨執行長波特塔（Caroline Beteta）說：「加州旅遊業已回到應有的位置，再次證明它具有從任何挑戰中恢復的能力，無論是經濟挑戰，還是環境挑戰。」

不過，舊金山旅遊協會（San Francisco Travel）坦承，加州旅遊消費額的增加，大部分是南加州旅遊消費額激增推動的。報告顯示，儘管灣區和舊金山的旅遊消費已不斷成長，但目前只恢復到2019年的97%。

舊金山旅遊協會總裁暨執行長貝克（Scott Beck）說：「雖然加州旅遊業正在復甦，過去一年的成績也十分亮眼，但在北加州，尤其是舊金山，我們仍須繼續為我們的旅遊經濟加把勁。」

貝克指出，前來舊金山旅遊的亞洲遊客人數尚未恢復到疫前的程度。他說：「舊金山旅遊業非常、非常依賴來自亞洲的國際遊客，他們是我們遊客結構一個很大的組成部分，也是重要的部分，但這個部分還未復原。」

在疫情爆發前，中國遊客是舊金山規模最大、成長最快的遊客群體，疫後遊客人數雖有回升，但2023年只有2019年的四成，約51萬8000人。

貝克稱，儘管美中之間的航班已重新增加，但來自中國的遊客人數已經沒有疫前那麼多。鑑於美中航班限制6月會再進一步放寬，貝克預計，未來幾年中國與舊金山之間的航班數量會有所增加。

加州州長紐森5日在舊金山金門大橋上宣布，加州整體旅遊消費額創下歷史新高。（紐森X...
加州州長紐森5日在舊金山金門大橋上宣布，加州整體旅遊消費額創下歷史新高。（紐森X.com影片截圖）

加州 舊金山 疫情

上一則

挺巴學生亂塗奧運牆 華裔教授怒

下一則

洛市比佛利園林 成入室竊賊目標

延伸閱讀

警遭控旁觀 史丹福、柏加大憂校安

警遭控旁觀 史丹福、柏加大憂校安
加州軍警協助打擊毒品滿周年 紐森：成效明顯將持續

加州軍警協助打擊毒品滿周年 紐森：成效明顯將持續
加州1元硬幣設計徵稿招來反譏 社媒列舉遊民帳篷、毒品

加州1元硬幣設計徵稿招來反譏 社媒列舉遊民帳篷、毒品
加州徵求1元硬幣設計 「腦洞大開」 有人放上口罩符號 　

加州徵求1元硬幣設計 「腦洞大開」 有人放上口罩符號 　
加油站設充電站 占比達兩成

加油站設充電站 占比達兩成
紐森計畫 推鴉片毒品解藥

紐森計畫 推鴉片毒品解藥

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁