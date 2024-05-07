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聰明台灣犬 走入美國愛狗人家

記者楊青/洛杉磯報導
台灣犬體態輕盈。（劉莊貽提供）
台灣犬體態輕盈。（劉莊貽提供）

台灣犬2004年開始由洛杉磯地區愛狗人士引進美國。「收養台灣流浪犬」，一度超越洛杉磯地區成為美國華洋媒體的報導熱點。20年過去，當年不起眼的台灣犬，近年已走入美國千家萬戶，甚至在寵物比賽中脫穎而出，拔得頭籌。

南加州近年寵物大比拚，台灣犬頻頻登台亮相。雖然貌不出眾，卻以超凡的機敏和靈性，搶占焦點位置。

加州資深台灣犬培育專家劉莊貽介紹，洛杉磯地區愛狗人士2004年前後將20多隻台灣犬首次較大規模引入美國。大約在2020年前後，劉莊貽再次和另外兩位朋友一起引進十多隻台灣犬。

換言之，過去20年間，先後至少有40多隻台灣犬從台灣原生地引進美國。而期間，台灣犬在南加州培育基地繁殖60多胎，每胎出生小狗六至八隻左右。此外，坊間愛狗人繁殖的台灣犬不計其數。

劉莊貽表示，台灣犬屬於高山犬，骨骼勻稱，肌肉強健，短毛好整理，沒有體味，忠心耿耿，台灣早期的原住民用來獵山豬。劉先生表示，台灣犬在獵山豬時，會自己組成團隊，有前鋒和後衛的分工，前鋒狗負責追逐獵物，後衛狗負責阻截和陪伴主人，期間牠們之間還會根據實際狀況分工調整，把主人帶到獵物旁邊。由於台灣犬非常機敏，圍捕獵物時進退適宜，很少傷亡。

「牠們非常聰明，敏銳，警戒性很強」，劉先生表示，台灣犬有很好的辨識能力，很沉著，不輕易驚慌亂叫，牠們往往能夠輕而易舉地辨別什麼是真正的威脅和危險，適時給主人提醒和保護，「養過台灣犬的人都能體會到牠們對主人的忠心耿耿，而且體力耐力很好，上山下海沒問題；陪主人運動散步，也是好手。在日據時代，日本人開始從台灣山區一批批收養台灣犬運回日本改良秋田犬。

世界日報每年一度的春節年節展寵物大比拚上，台灣犬多次在參賽眾狗狗中脫穎而出，獲得冠軍。有一年，劉莊貽帶領他的台灣犬哈英娜登場參賽。此狗穿民族服裝，站在球上保持平衡，它還能夠區分顏色和國家等詞語，例如主人規定牠聽到綠色站起來，聽到其他顏色紋絲不動，這一招讓現場觀眾大呼驚奇。

劉莊貽說，南加州民眾飼養台灣犬的好玩事情一籮筐。有一次他到朋友家，女主人告訴他，家養的台灣犬很會護主，只要有誰敢表現出對她先生的威脅，狗狗一定跟你沒完。說完那位太太拿了一個東西假裝要打她先生，結果馬上引起狗狗警覺，對著女主人生氣狂叫，直到她放下手中東西，並和先生表示友好，狗狗才慢慢安定下來。

他說，還有一次他在路上碰到一朋友，因為很久不見，兩人聊天沒完。一陣子之後，朋友身邊的台灣犬開始咬主人的褲管，咬一會兒，停下看看主人，看到主人繼續聊天，過一會又繼續咬褲管。劉先生心生好奇，問狗狗主人怎麼回事。主人告訴他，這隻台灣犬每次出門時間長了都想回家，咬褲管就是讓他趕緊回家。

還有一次，南加台灣犬飼主大聚會，一個朋友說，她養的台灣犬還會安慰人，她心情好不好，狗狗居然會知道。現場人都認為她是癡人說夢，太誇張。主人現場給表演大家，她躲到一邊，在牆角蹲下去，假裝傷心哭泣，結果沒想到那隻狗狗果然很快跑過去，一直在陪伴主人身邊，看到主人哭泣，那隻狗的神色也變得很不安，不斷舔著主人的手，然後舔她的臉，好像在跟她講，發生了什麼事情嗎，你不要難過啊。現場大家看得目瞪口呆。

台灣犬和它們的飼主們大聚會。（劉莊貽提供）
台灣犬和它們的飼主們大聚會。（劉莊貽提供）
剛出生不久的台灣犬幼犬。（劉莊貽提供）
剛出生不久的台灣犬幼犬。（劉莊貽提供）
接飛盤訓練。（劉莊貽提供）
接飛盤訓練。（劉莊貽提供）
台灣原住民當年用台灣犬幫忙狩獵。（劉莊貽提供）
台灣原住民當年用台灣犬幫忙狩獵。（劉莊貽提供）
台灣犬（右五）在南加州華人社區寵物比賽中獲得第一名。（劉莊貽提供）
台灣犬（右五）在南加州華人社區寵物比賽中獲得第一名。（劉莊貽提供）
剛出生不久的台灣犬幼犬。（劉莊貽提供）
剛出生不久的台灣犬幼犬。（劉莊貽提供）
劉莊貽和台灣犬。（劉莊貽提供）
劉莊貽和台灣犬。（劉莊貽提供）
台灣犬蹲樁訓練。（劉莊貽提供）
台灣犬蹲樁訓練。（劉莊貽提供）
台灣犬母犬和剛剛出生的幼犬。（劉莊貽提供）
台灣犬母犬和剛剛出生的幼犬。（劉莊貽提供）
台灣犬和它們的飼主們大聚會。（劉莊貽提供）
台灣犬和它們的飼主們大聚會。（劉莊貽提供）
台灣犬體態輕盈。（劉莊貽提供）
台灣犬體態輕盈。（劉莊貽提供）

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