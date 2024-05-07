國際認證 台灣犬正名

台灣犬體態輕盈。（劉莊貽提供）

數百年來，這些深受台灣原住民 喜愛的狗狗一直被稱為「台灣土狗」，直到2004年，台灣狗種培育專家向畜犬協會( Kennel Club of Taiwan ) 申請認證，歷經漫長的11年，「台灣土狗」終於在2015年時候通過世界畜犬聯盟（Federation Cynologique Internationale，簡稱FCI）認證，正式得名「台灣犬」。

南加 愛狗人士劉莊貽表示，世界畜犬聯盟對台灣犬的認證有非常嚴格的標準，包括從頭部到眼睛到耳朵和尾巴都有規定，比如它們尾巴像鐮刀，耳朵外緣呈弧形，耳輪豎立，耳扇薄且寬，牙齒咬合整齊，體型接近正方形。母狗身高大概在43到47公分，公狗身高在47到51公分，體重在12至18公斤。

台灣犬的毛色則較多樣。最早只有虎斑色和黑色才算正宗，後來黃色、白色和花色都可以加入比賽隊伍，此外這些年還出現了黑虎斑、紅虎斑、咖啡虎斑、黃金虎斑、白虎斑等等，台灣犬的家族愈來愈大。

南加州 一位台灣犬培育專家表示，目前新生的台灣犬在洛杉磯地區的價位一隻800美元左右，包括注射五合一的預防針，八個星期可以將狗帶回家。

台灣犬培育專家表示，20多年來台灣犬愈來愈受到美國人的歡迎，喜歡飼養台灣犬的人愈來愈多，但總體來說還有相當發展空間。

專家表示，人們飼養寵物狗狗有自己特別的偏好，尤其是對新來的犬種，可能擔心安全問題，接受較慢，台灣犬在美國普遍被接受還需要更多的時間。

劉莊貽表示，原始從台灣來美的台灣犬中，多數是有世界畜犬聯盟FCI認證的，但牠們進入美國後要獲得美國犬舍俱樂部（American Kennel Club，AKC）的認證並不容易，因為兩個系統的規定不一樣。根據AKC的規定，台灣犬要有三代以上，規模要有150隻以上，才能申請到階段性審查，之後一到三年才能被考慮全面過關，屆時必須有100個會員，這些會員必須分別在十個以上不同州，成長幅度要到300至1000隻小狗，此外，還必須在不同的州登上賽場，每隔六個月還須去參加多犬種的審核會，才能獲得認證。也因此，台灣犬目前還未能進入美國正式的狗狗比賽。