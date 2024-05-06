加州高鐵橋工程自捧遭譏「不知通往哪」 馬斯克也抨擊

加州高鐵局吹噓完成「弗萊斯諾河高架橋」路段，遭不少噓聲。（加州高鐵局網頁）

紐約郵報報導，加州 日前慶祝一座高鐵橋竣工引發熱議，許多人嘲笑這座「不知通往哪裡」的高鐵橋，是一個預估耗資1000億元無意義計畫的一部分。

包括特斯拉（Tesla）創始人馬斯克 （Elon Musk）和狗狗幣（Dogecoin）創始人之一馬庫斯（Billy Markus）等人，在加州高鐵局（California High Speed Rail Authority）在社群媒體上吹噓完成「弗萊斯諾河高架橋」（Fresno River Viaduct），且是「第一個完工的高鐵結構之一」後，紛紛抨擊加州高鐵局。該工程的竣工，只是加州長期延誤的高鐵計畫的一小部分，這項高鐵計畫主要是連接舊金山和洛杉磯 。

馬庫斯3日於X平台發言笑稱「這是有史以來最值得關注的人類成就。」「在經過九年，耗費110億元後，1600呎高速鐵路大約五分鐘便能走完，所以這對高鐵來說，是真正的大事件。」他稱，「加州真是太有能力了。」

馬斯克則發了一個傷心哭泣的表情符號於X平台上，表達對該計畫的看法。

創投家布魯門薩爾（Patrick Blumenthal）暗示相關單位應停止自我吹捧，要詳細列出高鐵計畫缺乏進展的情況，「已完成0.3哩。15年後。112億元後，每哩369.6億元。」

而加州高鐵局後來澄清，該計畫耗費三年完工，實際上早於2018年便完工。

據報導，這個計畫可能面臨被取消的危險。儘管目前已投入110億元納稅人資金，且這項大工程已開始動工。這個數字包括弗萊斯諾高架橋，和已建成其他橋樑和高架橋的部分，也就是高鐵計畫第一階段，該階段將從洛杉磯北邊貝克斯菲（Bakersfield）延伸到距離南灣約80哩的默賽德（Merced）。