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警察攔截、盤問 加州高院裁決：必須受限

編譯陳盈霖／綜合報導
加州最高法院日前裁定，限制警方可因任何理由攔截和扣押人員盤問。（ABC 7）
加州最高法院日前裁定，限制警方可因任何理由攔截和扣押人員盤問。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，加州最高法院（CA Supreme Court）日前裁定，限制警方可因任何理由攔截和扣押人員盤問，警方不能僅因某人試圖避免與他們接觸，而在街頭上拘留該人。此裁決將改變警察在攔截、詢問等與公眾互動的方式，也恐影響對某些對逮捕提出質疑的訴訟等。社區團體表示，這是防止警方過度監管重要的一步，然一些警察工會表示，這將使警方更難有效執勤。

這起裁決，源自於「人民訴佛洛雷斯案」（People vs. Marlon Flores）。舊金山公設辯護律師辦公室（San Francisco Public Defender's Office）首席律師金秀珍（Sujing Kim，譯音）表示，「佛洛雷斯唯一做的事情是，他在晚上站在一輛汽車旁，在警方認為是犯罪高發的地區。警方稱，他所謂奇怪行為是他蹲下身試圖系鞋帶，且似乎避免與警方互動。」她說，透過這項裁決，加州最高法院終於意識到警方過度監管情況，尤其是在有色人種社區中。

高等法院副法官科里根（Carol Corrigan）寫道：「表現緊張或試圖隱藏自己的人，仍可能是警方懷疑某人的基礎，但這些行為本身並不構成對犯罪活動的合理懷疑，在警方可以權威強迫他們遵從前，需有明確的事實支持對犯罪活動的合理懷疑，若缺乏這些事實，該人在憲法上仍受保護。」

而舊金山警察協會（San Francisco Police Officers Association）主席麥卡利（Tracy McCray）在給ABC 7電子郵件中稱，這是加州刑事司法系統，致力於保護犯罪的另一個例子。

她寫道：「加州政客和法院讓警察愈來愈難保護我們服務的社區。加州最高法院剛剛開啟一個巨大漏洞，將被成千上萬毒販、幫派成員、性犯罪分子和竊賊利用，他們將試圖利用這個非常主觀的標準回到街上傷害社區。」

「觀察我們遇到的人做出的行為，是警方工作重要部分，且這從來不是逮捕唯一理由。不幸的是，公共辯護人和刑事辯護律師以『只是緊張』為由提出上訴以讓其客戶獲釋時，這並不重要。」

恢復性青年正義社區聯合組織（CURYJ）拉莫斯（Frances Ramos）表示，顯然警察在街頭確實有很大的自由裁量權，他們仍有很大的餘地，很多方法可解釋合理懷疑。她同意最高法院裁決，因一個例行的警方攔截車輛盤查，可能很快升級為搜身或拘留。>

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