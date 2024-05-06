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加州速食店紛漲價 業者：失去顧客風險大

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯市Subway已經調漲菜單價格。（取自KTLA網站）
洛杉磯市Subway已經調漲菜單價格。（取自KTLA網站）

加州速食餐廳在4月調薪前後，幾乎都已經偷偷漲價。市調機構Datassential發現，70家連鎖餐廳與數千家獨立店家餐點價格至少漲了10%。

另一項調查發現，Chick-fil-A在2月15日至4月15日間漲價10.6%，星巴克漲了7.8%，Shake Shack漲7.7%，Chipotle為6.9%，Taco Bell為4.1%。

就連一向誇口「一吋五元」的Subway都漲了10%。洛杉磯市Subway分店裡的菜單價格顯示，6吋三明治起價7元，12吋起價10.69元。 Subway並未回應KTLA電視台的詢問。

支持修法加薪的人認為，速食店已經不再是青少年增加社會歷練的地方了，而是50萬加州人養家活口的所在。提案議員豪登（Chris Holden）則表示，提高薪水才能幫助到各個年齡層的員工，不管是學生還是老奶奶。

雖然業者將增加的成本轉嫁給消費者並不意外，但是American QSR執行長、本身也是Popeyes 加盟商的Kareem Nassar表示，加價的作法風險很高，因為消費者通常無法接受，進而不願意消費，或是轉去其他快餐廳用餐。

沒有在加州開店的Kareem Nassar認為，更好的辦法是減少人事成本，但並非裁員。他說，平均起來，各家速食店每個月都三四個人離職，而他們都是經過60至80小時的培訓才能上手，與其讓培訓好的員工離職，速食業者更該想想怎麼留人。

加州 星巴克 Shake Shack

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