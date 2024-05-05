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加州產險危機 衝擊房市交易

編譯廖宜怡／綜合報導
產物保險危機正在擾亂加州房地產市場，經紀人表示，現在幾乎所有交易都可能受到影響。（取自Pexels）
產物保險危機正在擾亂加州房地產市場，經紀人表示，現在幾乎所有交易都可能受到影響。（取自Pexels）

產物保險危機正在擾亂加州房地產市場，經紀人表示，現在幾乎每一筆交易都可能受到影響。加州居民柯恩（Cindi Koehn）去年掛牌出售其雷克縣（Lake County）的住宅時，萬萬沒有想到，出售這處俯瞰湖泊、占地1.7畝的美麗房產會遇到麻煩：三位有興趣的買家最後皆放棄購買，原因是房屋保險費太貴。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，在保險業者紛紛退出加州產物保險市場之前，加州購買房屋與為房屋投保的過程是各自獨立的，只有在報價被接受後，買家才會開始尋找申請房貸所需的保險。

然而，隨著加州產險市場發生動盪，賣家發現買家會因保費過高放棄購買，而買家在遍尋不著保險的情況下，要麼選擇全現金購屋，要麼乾脆不買房子。

這個問題在野火高風險地區最為嚴重，但已快速蔓延到全加州。到去年之前一直在聖地牙哥工作的房地產經紀人薇斯朋（Marie Wotherspoon）表示，現在即使在沿海地區，房屋買家也很難買到保險。

紀事報表示，目前還不清楚產險危機將對房價造成什麼樣的影響，但在保費方面，非營利組織「第一街基金會」（First Street Foundation）去年公布的一份報告顯示，房價30萬元的房屋每年的保費已從1400元飆漲到3200元，已與加州屋主最後依靠FAIR Plan的平均保費一樣高。

柏克萊房地產經紀人莫里斯（Emma Morris）說：「我們剛開始意識到，產物保險可能幾乎是每一筆房屋交易必須面對的問題。」

核桃溪房地產經紀人布里托（Diane Britto）表示，她於2023年底首次注意到保險成為買家的一項顧慮。她說，就算找到了願意承保的保險公司，買家也經常因為天價保費而不知所措，尤其是首購族。

此外，灣區房貸經紀人柯倫（Michael Koran）表示，較高的房屋保費會影響買家鎖定貸款的能力。一些買家可能根據平均保費預先獲得房貸批准，後來卻發現，實際保費是他們預期的兩倍。

網路房地產經紀公司Redfin首席經濟學家菲爾維勒（Daryl Fairweather）表示，退出房屋交易的代價可能很高。他指出，如果買家撤回已被接受的報價，通常會失去押金（約售價的1%到3%）。

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