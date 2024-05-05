Walmart推新品牌Bettergoods 主攻平價市場

Bettergoods系列產品。（Walmart提供）

物價升高導致消費者對價格更為敏感，零售巨頭Walmart在此時準備推出自有品牌Bettergoods系列商品，秋季開始主攻平價市場。

Bettergoods初期預計推出300多個品項，冷凍食品、奶製品、點心、飲料、義大利 麵、湯包、咖啡 、巧克力等等，定價都在2元至15元間，數量最多的是5元以下。

當Target 等對手都已推出自有品牌後，Walmart 這次是20多年以來的最大規模主動出擊，並且與其他品牌區隔，自行推出特殊品項，而不是推出低價的熱門商品。

Walmart表示，在與國際供應商討論出特殊的配方與風味後，將依三大產品線推出產品，分別是「料理體驗」、「植物配方」與「不含過敏原」。

「料理體驗」（culinary experiences）：不到3元的調味料Hot Honey Seasoning，不到4元的瓶裝湯品Creamy Corn Jalapeno Chowder，只要1.97元的義大利產Bronze Cut Pasta。

「植物配方」（plant-based）: 一品脫只要3.44元的Oatmilk Non-Dairy Frozen Desserts，與不到4元的植物起司。

「不含過敏原」（made without）：針對過敏體質，提供不含麩質、人工調味料、色素或砂糖的產品。