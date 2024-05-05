研究發現 白人名字求職面試回應高

姓氏會影響得到面試的機會。(Tim Gouw/ Unsplash)

Newser.com報導，2004年一項研究發現，名字聽起來像白人的求職者收到面試回應的機會，比名字聽起來像非裔 的求職者增加50%。如今科學家們再次對此進行研究，儘管得出的結果比20年前好，但研究結果仍發現「種族偏見似乎仍發揮著作用」。

國家公共廣播電台（NPR）報導，芝加哥大學（Univ. of Chicago）和柏克萊加大 （UC Berkeley）研究人員日前公布名為「歧視 報告卡」（A Discrimination Report Card）論文中，向100多家財星（Fortune）500強企業1萬1000份初級職位提交8萬3000多份虛假申請。求職表中使用的名字，是來自北卡羅萊納州超速罰單資料庫與2004年的研究。

NPR報導指出，若這些名字被發現具有「種族特定性」，那麼這些名字會被分配到特定的種族類別。「若超過90%同名者屬於同一種族，從本質上來說，這意味著就像布瑞德（Brad）和格雷格（Greg）這樣的申請者，與達內爾（Darnell）和拉瑪爾（Lamar）競爭。阿曼達（Amanda）和克里斯汀（Kristen）與艾伯尼（Ebony）和拉托亞（Latoya）競爭工作。」

研究人員發現，名字看起來像白人的求職者，雇主平均的回應頻率，比從名字上看起來像非裔的求職者高出約9%。該研究最初在2021年進行，研究人員也公布各公司在這方面實驗結果。

研究指出，出現「歧視」最少的公司包括Kroger、希爾頓（Hilton）和Dr Pepper。而AutoNation和Genuine Parts的差異率約25%。一個有趣的發現是，擁有更加集中和有組織的人力資源部門的公司，在這方面似乎差異較小。