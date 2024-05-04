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優勝美地砸3200萬元升級改造 今夏迎賓

編譯組／綜合報導
隨著夏季的臨近，這個著名的內華達山脈旅遊勝地將迎來新的設施和功能。（取自臉書）
隨著夏季的臨近，這個著名的內華達山脈旅遊勝地將迎來新的設施和功能。（取自臉書）

據聖荷西信使報（Mercury News）報導，優勝美地國家公園（Yosemite National Park）耗資3200萬美元升級改造著名瀑布區，新建遊客中心。今年夏天，這個內華達山脈的著名景點將以新設施迎客。

數百萬遊客進入優勝美地國家公園的第一站就是Bridalveil Fall瀑布，施工人員已完成耗資1930萬美元的翻新工程，修建了一個更大的停車場、現代化的抽水馬桶、解說標誌、觀景平台、木棧道和更寬闊的徒步旅行路徑，並按照20世紀30年代經典的花崗岩和木材國家公園風格，設計更多無障礙設施。

該項目是今年夏天遊客在優勝美地發現的兩大升級項目之一，另外還有耗資1250萬美元在山谷中心地帶Village Store附近新建的遊客中心。瀑布及新的「歡迎中心」都由聯邦資金資助，並得到了優勝美地保護協會（Yosemite Conservancy）1220 萬美元的私人捐款。

在Bridalveil瀑布，施工人員將停車場擴大24個車位，可容納80輛車。臭名昭著的堆肥廁所被拆掉，取而代之的是一座現代化建築中的14個抽水馬桶。廁所附近新建了一個集會、觀景和導向廣場，廣場上有長凳和介紹該地區歷史、野生動物和地質的標牌。廣場上還重新規畫了環形小徑，在瀑布底部設有兩個觀景平台。工程於去年11月完工，但由於冬天下雪，許多遊客在春天來臨時才第一次發現它。

優勝美地今年春季的另一大新景觀是歡迎中心，旨在為遊客介紹這座公園。優勝美地的第一個遊客中心於1925年在優勝美地村建成，是一座古樸的石頭建築。1966年，又在隔壁修建了一座。最初的建築後來成為公園的博物館，現在主要展出美洲原住民的手工藝品、繪畫和攝影作品。1966年的建築現在被稱為探索中心，主要展示歷史、地質、植物、野生動物和文化遺產。從優勝美地谷主停車場步行半哩，就可以到達位於樹林、商店、員工宿舍和公園辦公室之間的歡迎中心。

包括這兩個新項目在內，自2006年以來，優勝美地保護協會已提供1億6200萬美元用於翻新Yosemite瀑布、Tunnel View、Olmstead Point、Mariposa Grove和其他標誌性公園景點。

優勝美地網站建議旅客提前計畫行程，在2024年4月13日至10月27日期間的某些日子，開車進入或通過優勝美地國家公園需要提前預約，開車進入公園的時間為上午5時至下午4時。其他提醒事項如下：

1.早起的鳥兒避開車流：從春季到秋季，請在尖峰時段之前或之後抵達公園，以避免延誤和交通壅堵。

2.保持野生動物的野性：不要接近或餵食動物。

3.負責任地駕駛：遵守張貼的限速規定，利用路邊停靠處拍照並讓其他車輛通行。

4.保護優勝美地的熊：始終堅持正確的食物儲存方式，並遵守限速規定。

5.保持聯繫：手機服務有限。如果在公園內無法接收電話或簡訊，請不要感到驚訝。

優勝美地 原住民 博物館

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