新聞自由日 饒穎凡表彰華文媒體

饒影凡表彰了多家華文媒體記者。（記者朱敏梓/攝影）

慶祝5月3日世界新聞自由日（World Press Freedom Day），蒙特利公園市議員饒影凡（Yvonne Yiu）特別舉行慶祝儀式，表彰華文媒體記者。該活動已經連續舉辦三年。

今年，饒影凡聯繫了加州 財務長馬世雲 (Fiona Ma) 向記者提供感謝證書。在過去三年中，饒影凡曾以市級頒發證書，今年她希望將這種表彰延伸到州級。在瞭解到活動的重要性後，財務長馬世雲全力支持了這項倡議，她認同媒體記者為社區及時提供新聞所做的努力和犧牲，由於她公務繁忙無法出席，於是建議饒影凡代表她頒發證書給各媒體記者。

饒影凡表示，在新冠疫情 期間，記者們儘管面臨防護用品短缺和接種疫苗困難的問題，但仍辛勤工作，她內心相當感動。因此，她認為有必要在每年的世界新聞自由日表達其個人的感激之情，以及讓社區看到記者們的辛勤貢獻。

饒影凡提到，馬世雲在擔任加州財務長期間，積極推動要求州外和線上零售商（如eBay、Etsy和Amazon）按照加州本地企業的做法收取銷售稅，消除了亞馬遜等州外和線上企業聲稱的不公平優勢。在2020年的新冠疫情期間，馬世雲增加了債券資金，以建造額外的4054個可負擔住房單位。此外，她一直是從南加州到拉斯維加斯的Brightline全電動高速列車計劃的領導者，該計畫預計將創造3萬個建設工作崗位，1000個永久性工作崗位和1250個勞動力住房單位。

她補充，二人相似的財務背景和理念不謀而合，未來也希望能和馬世雲合作，幫助少數族裔和低收入人群，提供更多理財的知識。她說：「財務長馬世雲是我的榜樣，她擁有出色的商業頭腦，倡導婦女、少數族裔和企業，並對人民真誠關懷。當我分享我對財務教育的熱情，特別是教育婦女和少數族裔時，馬世雲表示全力支持這個想法，希望基於我們共同的願景，在未來能共同實現卓越的成果。 」