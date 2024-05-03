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公路救援有Call Box 再也不怕手機沒訊號

編譯胡立宗／綜合報導
Call Box拿起話筒按綠色按鈕是通話，不能說話則要按紅色按鈕開始用TTY打字。（取自聖塔克魯茲縣區域交通局網頁）
Call Box拿起話筒按綠色按鈕是通話，不能說話則要按紅色按鈕開始用TTY打字。（取自聖塔克魯茲縣區域交通局網頁）

加州多數的幹道旁都會設Call Box（警急電話），外表非常好認，藍底白框的「Call Box」字樣，下方的黃色箱子裡就有話機與打字電話（TTY），發生意外或需要幫助時都可以撥打。就算是手機、網路相當普及的現在，美國很多地方還是沒有訊號的，萬一在這些地方發生意外，最可靠的就是道路旁的Call Box。

根據聖伯納汀諾縣交通局（San Bernardino County Transportation Authority）的說明，加州的Call Box每隔一到兩哩就會設置一個，就算一般手機打不通的地方，透過特殊行動通訊與衛星訊號對外聯絡的Call Box也能撥通。另外，Call Box使用太陽能或專用電纜，還有備用電池，所以不必擔心停電。

碰到下列情況時，都可使用Call Box：

・車輛故障、爆胎、沒油，都可要求道路救援；

・發生事故，以及傷患需要急救時；

・車輛或路邊起火時；

・道路出現危險物品或是其他危險狀況。

不過要記得，打開箱子後拿起話筒按綠色按鈕是通話，不能說話則要按紅色按鈕開始用TTY打字。另外，故障需要拖吊時，駕駛人必須提供車籍資料，因此在打電話前就要先備妥，使用完畢後記得蓋好箱子。

加州Call Box都有專人24小時待命，視情況可以聯絡公路巡警（CHP）、交通廳（Caltrans）或消防局前往救援。至於維護經費，加州機動車輛管理部每年都會從車輛登記規費裡收取1元，再分配給各縣使用。

每個Call Box上方都會有醒目的藍底白框標誌。（取自聖伯納汀諾縣交通局網頁）
每個Call Box上方都會有醒目的藍底白框標誌。（取自聖伯納汀諾縣交通局網頁）

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