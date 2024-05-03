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大腸桿菌風波 疑有機核桃惹禍

編譯組／綜合報導
加州爆發大腸桿菌事件，與加州農場提供發送的半塊有機核桃與核桃碎片有關。(圖取自疾病防治中心官網)
加州爆發大腸桿菌事件，與加州農場提供發送的半塊有機核桃與核桃碎片有關。(圖取自疾病防治中心官網)

聯邦機構當局正在調查一宗大腸桿菌(E. coli)感染食品事件，疫情爆發蔓延已影響加州與華盛頓州至少十數人，當局相信，與在食品合作社(food co-ops)或天然食品店販售的有機核桃(organic walnuts)有關。

根據美國疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention)公告，截至目前，已有七個病例住院、兩病例溶血性尿毒症症候群(hemolytic uremic syndrome，一種嚴重的腎臟疾病)通報。尚未有已知的死亡病例。

大部分感染可追溯到加州賀萊斯特(Hollister)吉布森農場(Gibson Farms)提供的半塊有機核桃與核桃碎片。農場已發布自願召回這些核桃的通知。召回產品的有效期限為2025年5月21日至2025年6月7日，批號為3325-043及3341-501。

這些核桃已發送至19個州，並且可能已被重新包裝到塑膠罐或袋子中。美國食品藥物管理局(FDA)正在調查，是否有更多產品或州受到影響。

FDA網站提供收有核桃的零售店名單，其中包括多家知名的灣區商店：舊金山「Luke's Local」、半月灣「New Leaf Community Market」、柏克萊「Star Grocery」、巴洛阿圖「Country Sun Natural Foods」、聖塔羅莎「Oliver's Market」。

大腸桿菌感染症狀包括嚴重胃痙攣、腹瀉、發燒、噁心與嘔吐。這些症狀可能在食用受汙染食物後、最多九天內開始發作。雖然大部分人無需治療、即可在五至七天內康復，但部分感染可能導致嚴重的腎臟問題、嚴重血性腹瀉以及可能威脅生命的疾病。

疾病防治中心建議消費者檢查購買核桃是否被召回，並且處理受到影響的產品。建議使用熱肥皂水或洗碗機清潔可能與核桃接觸過的任何物品與表面。出現嚴重感染大腸桿菌症狀者，應聯絡他們的健康照護提供機構。

儘管這些感染最初是在加州與華盛頓州發現，但這些受感染核桃也被分送到其他17個州：阿拉斯加州、阿肯色州、亞利桑那州、科羅拉多州、夏威夷州、愛達荷州、堪薩斯州、路易斯安那州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新墨西哥州、內華達州、俄勒岡州、南達科他州、德州、猶他州與懷俄明州。

核桃 阿拉斯加州 疾病防治中心

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