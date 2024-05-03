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谷歌解雇200核心工程師 將在印墨重新招聘

洛杉磯縣訊
谷歌裁掉超200為核心技術人員。（美聯社）
谷歌裁掉超200為核心技術人員。（美聯社）

進入2024年，科技「大廠」的裁員還在繼續。谷歌於近日裁掉超過200位「核心」技術人員，改為在墨西哥印度兩國招收相關職位員工。

根據CNBC新聞網的報導，谷歌在發布第一季度財報，也就是4月25日前夕，向內部員工發布裁員通知，稱裁退至少200名核心技術人員，為重組技術團隊，將在墨西哥和印度進行相關職位招聘。被裁掉的技術人員包括谷歌公司旗艦產品基礎技術建造工程師，以及負責用戶網路安全的工程師。這些被裁的人員來自多個核心技術組，包括Python（一種程式語言）工程師團隊、技術搭建組、基礎安全組、app平台組、核心工程師組以及其他各門類工程師。

根據CNBC獲取的谷歌內部文件，被裁的人員中，至少有50人位於該公司在北加州Sunnyvale的分部。谷歌將在印度和墨西哥重新招聘這些職位員工。

谷歌母公司Alphabet去年在網路廣告營收下降後，於去年年初宣布裁員1萬2000人，占總員工數量的6%。即便Alphabet近期線上廣告營收有所增加，今年仍在繼續縮減員工數量。

Alphabet以及谷歌CFO Ruth Porat在4月中旬宣布公司金融部門將進行重組計畫，裁掉部分美國地區員工，在印度班加羅爾（Bengaluru）和墨西哥的墨西哥城重新招聘。該公司搜索引擎主管Prabhakar Raghavan也曾表示，谷歌計畫在重要市場構建團隊，包括印度和巴西，而這裡的勞工薪資，比美國要便宜的多。

根據CNBC的報導，谷歌本次裁員中，有不少職位涉及該公司核心開發者工具領域，而隨著人工智能的發展，該領域中一些技術被人工智能取代，減少對實際員工依賴。

針對本輪超過200為核心技術人員被裁，一名谷歌發言人確認此消息。這名發言人告知CNBC，被辭退的員工還可以申請谷歌其他正在招聘的崗位，享有其他離職服務。

谷歌 墨西哥 印度

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