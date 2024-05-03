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5城推翻獨棟屋分割地塊法 恐影響全加州

編譯組／綜合報導
SB9法案在南加五城市被推翻，很可能影響到全加州，包括舊金山市。(圖取自舊金山縣市府臉書)
SB9法案在南加五城市被推翻，很可能影響到全加州，包括舊金山市。(圖取自舊金山縣市府臉書)

洛杉磯法官22日裁定一項具爭議的廢除加州獨棟住宅分區住房法規違憲，不過，加州當局可能對此一狹隘裁決提出上訴。目前尚不清楚裁決最終將如何影響灣區

SB 9法案於2021年獲得通過，允許獨棟房屋屋主將其土地一分為二，並在每塊土地上建造兩間住房，從而允許在過去僅能劃分為一處的土地上、最多建造四個住房單位。

南加州五個城市包括Redondo Beach、卡森(Carson)、托倫斯(Torrance)、惠提爾(Whittier)、岱爾瑪(Del Mar)2022年起訴加州，稱該法案違憲，因為其介入當地對土地使用與分區的規定。

「聖荷西水星報」報導，洛杉磯高等法院日前發布裁決、顯示SB 9不能在這五個城市適用。法官預計於下個月做出裁定，可能會進而推翻全州各城市的SB 9法案。

灣區將會發生什麼仍有待觀察。現階段，法務專家表示，SB 9仍適用。但若下個月裁決適用範圍更廣泛，該法律可能會在所謂的特許城市(charter cities)被推翻，這些特許城市對市政事務擁有權力，即使可能與州法規相抵觸。加州擁有超過120個特許城市，包括屋崙、聖荷西與舊金山，這也代表SB 9可能會在灣區最大的三個城市發生翻轉。

總檢察長辦公室表示，正在審視這項決定，並且「將考慮捍衛SB 9法案的所有選擇」。

住房倡議人士擔憂，法院裁決削弱了目標在增加全加州住房密度的一項關鍵立法。總部位在舊金山的住房支持組織「YIMBY Action」政策主任蘇南費德(Rafa Sonnenfeld)表示，法院裁決可能將翻轉未來SB 9處理程序。

「BuildCasa」是一家協助房主根據SB 9法案分割土地、並將其出售給開發商的新創公司。執行長貝爾(Ben Bear)表示，SB 9透過增加小型住房供應、提高住房負擔能力，透過連鎖效應讓所有住房變得更可負擔。由於住房密度增加，透過SB 9法案建造住房單位售價、比其他獨棟住房低了30-50%。

加州 灣區 舊金山

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