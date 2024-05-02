校方反應遲緩 UCLA工學院華裔主管批

UCLA校園1日凌晨，親巴和親以兩派起暴力衝突。（FOX11電視台豳面）

5月1日清晨，洛杉磯加州大學 （UCLA）的親巴勒斯坦營地爆發暴力事件，稍後校方宣布該營地「非法並違反大學政策」。加大總校長和UCLA校長發表聲明，華裔主管批評校方反應遲緩。

UCLA校園1日凌晨，親巴和親以兩方起暴力衝突，有人被打倒在地。（FOX11電親台畫面）

午夜前，一大群身穿黑色服裝、戴白色面具的反示威者抵達校園，試圖拆除營地周圍的路障。 有些占領者拿著木材、戴著護目鏡和頭盔，聚集起來保衛營地周邊。影片顯示，有人燃放煙火，至少一枚煙火被扔進營地。在接下來的幾個小時裡，反示威者向營地及其內部人員投擲木頭和金屬屏障等物品，並多次爆發鬥毆。這是親巴勒斯坦示威者營地和支持以色列的反抗議者，在露營地附近發生的自騷亂以來的最嚴重校園暴力事件。

隨後，加大總校長德雷克（Michael V. Drake）發表緊急聲明指出，加州大學在支持言論自由和第一修正案權利方面有悠久而自豪的歷史。我們樂意承擔保護學生、教職員和校園訪客權利的義務。通過抗議和示威，反對執政當局的政策和做法的權利，是民主國家最重要的特權之一。 然而，這項權利並不是絕對的。我們必須在法律和政策的範圍內行使權利。

UCLA校園親巴和親以兩派學生在教室辯論。（FOX11電視台畫面）

1日早晨，洛杉磯加大 向校園營地的人們發出一條消息，通知他們該營地是非法的，違反大學政策。德雷克完全支持校園採取這一步驟。加州大學必須在言論自由問題上盡可能靈活，包括表達一些人認為非常無禮的觀點。但是，當這種表達方式阻礙了學生學習或表達自己觀點的能力時，當它嚴重擾亂大學運作時，或者當它威脅到學生或其他任何人的安全時，我們必須採取行動。

洛加大 校長布洛克（Gene Block）首次就抗議活動發表公開評論，稱大多數參加抗議活動的示威者「都是和平的激進主義」。「但是，坦白說，部分抗議者的策略令人震驚和可恥」。 「我們已經看到暴力事件，這與我們作為一個致力尊重和相互理解的機構的價值觀完全不符。」

UCLA校園親巴學生搭建帳篷占據校園草坪。（FOX11電視台畫面）

洛加大Henry Samueli工學院華裔助理院長兼首席公關主任李維莉（Christine Wei-li Lee）指出，「快速反應，有人嗎？」 我對洛加大的準備不足感到驚訝，前一晚的事件本應清楚地表明將會發生什麼。 「混亂已經過去90分鐘了，校方卻沒有任何消息」。這是危機管理的徹底失敗。直到今天早些時候，才宣布非法和暴力抗議。現在，校方請洛杉磯市警察局（LAPD）介入並逮捕那些煽動者。有所有媒體為證，學校還怕什麼？難以置信！