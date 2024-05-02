警遭控旁觀 史丹福、柏加大憂校安

洛杉磯加大親巴學生營地1日凌晨遭到暴力攻擊，灣區各大學嚴陣以待。（電視新聞截圖）

洛杉磯加大 校園親巴勒斯坦學生抗議營地5月1日凌晨發生激烈暴力事件，讓人們擔心加州其他大學的抗議行動可能也會演變成血腥鬥毆。對此，加州州長紐森 （Gavin Newsom）強調，公共安全優先於言論自由。

有鑑於此，灣區官員和當地大學校園營區抗議者，已開始思考暴力事件可能對他們產生的影響。到目前為止，灣區加大、州大、史丹福大學 和其他大學本周還未有發生任何暴力衝突，與紐約市和洛杉磯加大形成鮮明對比。

史丹福大學大一學生，也是抗議行動發言人葉曼（Eman S.）表示，她擔心他們在白色廣場（White Plaza）搭建的親巴營區也會遭受類似攻擊。葉曼說，她看到反抗議者攻擊洛杉磯加大營地時，校園警察站在一旁袖手旁觀。「如果是親巴人士這麼做，我相信警察會立刻介入。」

州長紐森也表達了和葉曼相同的憂慮。紐森稱，校園警察「有限且緩慢」的反應是「不可接受的」，他要求給出一個答案。

史丹福大學營地的學生們表示，廣場每日都出現源源不絕的外來者，有些人只是好奇來看看，有些則是來挑釁學生。一名自稱是阿德里安娜（Adriana）的學生說：「我已經好幾次被人稱作恐怖分子。」

與洛杉磯加大一樣，史丹福大學校方已宣布營地違反學校政策，參與的學生可能會被處分或逮捕，但還未採取任何實際行動。對於是否會加強校園的保安工作，校方並沒有回應。

柏克萊加大校園1日上午十分寧靜，直到下午才開始有許多學生聚集在設於史波爾廣場（Sproul Plaza）的營地。