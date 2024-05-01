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連降3年後 加州人口首現小幅增長

編譯組／綜合報導
加州人口在2023年出現多年來的首次小幅增長。（電視新聞截圖）
加州人口在2023年出現多年來的首次小幅增長。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，加州最新數據顯示，隨著死亡人數下降和國際移民持續恢復，加州人口在2023年出現多年來的首次小幅增長。

根據州財政廳（Department of Finance）4月30日公布的數據，截至去年年底，全州共有3910萬居民，估計比上一年增加了0.17%，即超過6萬7000人。在疫情的第一年，加州首次出現了有紀錄以來的人口減少，而前十年的增長放緩，導致加州失去了一個國會席位。

財政部首席人口統計學家施瓦姆（Walter Schwarm）指出，去年的情況恢復到了疫情之前的 「舊常態」，隨著疫情的緩解，死亡人數減少，遷出該州的人數也在減少。

2023年期間，淨約有 11萬4000人從國外合法移民到加州，高於2022年的近9萬人，接近疫情前的水平。加州人口約占全國的12%，但移民卻占全國的23%，凸顯了國際移民對經濟增長的重要性。

2023年的自然增長率（即出生人數減去死亡人數）約為11萬8000人，高於上一年的10萬7000人，儘管去年的出生人數和死亡人數均有所下降。加州人口已連續三年下降，從2020年4月的約3954 萬人降至2022年底的3906萬人。

2023年，舊金山人口小幅增長0.1%，達到約84萬3000人，繼續從疫情病中復甦。但灣區的部分地區仍在萎縮： 阿拉米達縣的人口減少了0.5%，屋崙也減少了0.5%，降至42萬2000人。

聖馬刁縣也減少了 0.5%，K-12學校的入學率有所下降，表明有家庭搬走了。馬連縣下降了0.4%，蘇諾瑪縣下降了 0.3%。

聖荷西的人口略微下降了0.1%，約為96萬9000 人，而聖他克拉拉縣的人口則持平；山景城是加州增長最快的中型城市之一，增長了2.5%，總人口約為8萬6500人。

納巴縣增長了0.4%，蘇拉諾縣增長了0.2%，康曲柯士達縣略微增長了0.1%。

全國最大的縣洛杉磯縣的人口實際上持平於982萬人，其中，洛杉磯市增長了0.3%。

中谷（Central Valley）的人口增幅最大，是加州十大城市中增長百分比最高的。該地區的住房市場更加經濟實惠，吸引了來自更昂貴的沿海地區的人口。

加州 疫情 移民

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